Keşfettiği galaksi ile adını dünyaya duyuran Pakdil’in heykeli dikildi

Üç yıl önce keşfettiği galaksiyle bilim dünyasına adını yazdıran Burçin Mutlu Pakdil’in heykeli ABD’nin Dallas şehrine dikildi. Bir sergi kapsamında North Park Center’da görülebilecek heykel turuncu rengiyle dikkat çekiyor. Serginin duyurusunu sosyal medya hesabından yapan Burçin Mutlu Pakdil, “Bu gökyüzünü gösteren heykel kimin acaba? Evet benim!! Bugün, 10 Bilim Kadınının heykelleri Dallas NorthPark Center’da halka açıldı. İşte bu on kişiden biri benim! Texas’taki herkese duydurulur, bu sergiyi kaçırmayın.” dedi.



Sergide Pakdil ile birlikte 10 kadının heykeli bulunuyor.











“BURÇİN’İN GALAKSİSİ ADI VERİLMİŞTİ”

Beşiktaş Anadolu Lisesinde okuduktan sonra Bilkent Ünviersitesi Fizik bölümünü kazanan Burçin Mutlu Pakdil 2009’a mezun oldu. Yüksek lisansını Texas Tech Üniversitesinde, doktorasını Minnesota Üniversitesinde astrofizik üzerine yaptı. Pakdil, daha önce gözlemlenmemiş ve eşine çok az rastlanan bir çift halkalı galaksi (yıldız kümesi) keşfetti ve bilim dünyasında yer edindi. Pakdil, halen daha astrofizikçi olarak Chicago Üniversitesinde aykırı galaksiler üzerine çalışmalarına devam ediyor. Pakdil keşfini iki yıl önce TED konferasında anlatmıştı.







