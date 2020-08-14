Samanyolu Haber /Sağlık / Kesin Bilgi: 2 metre bile yetmiyor /14 Ağustos 2020 13:00

Kesin Bilgi: 2 metre bile yetmiyor

Amerikalı bilim insanları aylarca süren çalışmaların sonucunu açıkladı: Virüs havada uzun süre asılı kalabiliyor. İki metrelik fiziksel mesafe gibi önlemlerin, kapalı ortamlarda yardımı olmayacak. Bunlar sahte bir güvenlik hissi verirken, maruziyetlere ve salgınlara yol açacak.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bilim insanları salgının başlangıcından bu yana en çok tartışılan konuda kesin kanaate vardı. 

Bilim insanları, "2 metrelik sosyal mesafe virüsten korunmak için yeterli mi?" sorusunu kesin olarak cevapladıklarını açıkladı. 

Bilim insanları, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) havada taşındığını ve mevcut sosyal mesafe kurallarının daha fazla virüse maruz kalmaya ve salgına yol açabileceğini açıkladı. 

MedRxiv’de yayımlanan araştırmaya göre, Florida Üniversitesi viroloji ve aerosol bilimi uzmanları, 2 ve 4,8 metre mesafelerde virüsün aerosollerle iletildiğini teyit etti.

SALGINLARA YOL AÇACAK

Sars-Cov-2’nin aerosol olarak bilinen küçük damlacıklar halinde havada canlı kaldığı keşfedildi. Bu durum, öksüren, hapşıran ve konuşan taşıyıcıların yanında virüsün solunması riskine işaret ediyor. 

Araştırmacılar, “Aerosol temelli bulaşmaya karşı iki metrelik fiziksel mesafe gibi önlemlerin, kapalı ortamlarda yardımı olmayacak. Bunlar sahte bir güvenlik hissi verirken, virüse maruz kalmaya ve salgınlara yol açacak." iddiasında bulundu.

DSÖ "HAVADAN BULAŞMAZ" DEMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü, aylar boyunca Covid-19’un çoğunlukla yakın kişisel temasla bulaştığını ve havadan bulaşmasının hastane ortamı dışında pek mümkün olmadığını belirtmiş, ancak temmuz ayında beyanın değiştirerek hava yoluyla bulaşımın göz ardı edilemeyeceğini ve daha fazla veri gerektiğini belirtmişti. 

Virginia Tech’ten virüslerin havadan bulaşması konusunda uzman Mühendislik Profesörü Dr. Linsey Marr, Twitter hesabında, Florida Üniversitesi’nin çalışmasının “kesin delil” gibi göründüğünü ifade etti. 

Profesör Marr, “Herkesin anlayabileceği bir dilde: Bu çalışma, benim görüşüme göre, (birkaç metre yol alabilecek kadar küçük) aerosollerdeki virüsün bulaşıcı olduğunu açıkça doğruluyor. Bundan şüpheleniyorduk ve şimdi kanıtımız var.” dedi.
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