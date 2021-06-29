Samanyolu Haber /Gündem / Kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz, şimdiden bilin! /29 Haziran 2021 09:19

Kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz, şimdiden bilin!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kanal İstanbul Projesine ilişkin, "Bu ihalenin içinde yer alanlar, kesinlikle biz ilk seçimde iktidar olacağız ve kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz. Şimdiden bilin." dedi.

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Akşener, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyaretinin ardından belediye hizmet binası önünde bekleyen gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin, Kanal İstanbul'un ihalesi için muhalefetin söylemlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel atma töreninde tepki gösterdiğini hatırlatması üzerine, Akşener, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

Akşener, "Ben kendi partim adına tekrar söyleyeyim. Yerli ve yabancı tüm şirketlere sesleniyorum; bu ihalenin içinde yer alanlar, kesinlikle biz ilk seçimde iktidar olacağız ve kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz. Şimdiden bilin." diye konuştu.

Marmaris'teki orman yangını

Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını da değerlendiren Akşener, bir arkadaşından duyduğu "akıllı yangın" sözünün hoşuna giden bir ifade olduğunu söyledi.

Tatil bölgelerinde çıkan yangınları da "akıllı yangın" diye niteleyen Akşener, "Bu akıllı yangınlar tatil yerlerinde çok sık başımıza gelen, söndürülmesinde nedense genellikle sorunlar olan ve yeteri miktarda yandıktan sonra söndürülen yangınlar. Biz bunların peşinde olacağız. Bir şehidimiz var. Allah mekanını cennet etsin kardeşimizin." şeklinde konuştu.

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