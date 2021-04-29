Samanyolu Haber /Gündem / Bir Fotoğraf çekti, hayatı değişti /29 Nisan 2021 16:18

Bir Fotoğraf çekti, hayatı değişti

Journalist Post, 3 Mayıs 2021 Dünya Basın Özgürlüğü Günü için özel hazırlanan ikinci sayısında 22 yaşındaki Kemal Kurkut’un öldürülme anının fotoğrafını çeken Abdurrahman Gök’ü kapağına taşıyor. Büyük bir algı operasyonun çökerten Gök, “Keşke bu olay yaşanmasaydı ve bu fotoğrafı hiç çekmeseydim” diyor.

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Almanya merkezli International Journalists Derneği tarafından 3 Mayıs 2021 Dünya Basın Özgürlüğü Günü için hazırlanan Journalist Post özel sayısı yine dopdolu. Bu sayıda kapak konusu, 22 yaşındaki Kemal Kurkut’un öldürülme anının fotoğrafını çekerek büyük bir yalan ve algı operasyonunu boşa çıkaran Gazeteci Abdurrahman Gök ile yapılan röportaj… Gök, “Keşke bu olay yaşanmasaydı ve bu fotoğrafı hiç çekmeseydim” diyor.

DEMOKRASİ VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ
Avrupa Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mogens Blicher Bjerregård, Avrupa’daki demokrasi ve basın özgürlüğü ilişkisine dikkat çekiyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Kuleli de demokrasiden uzaklaşan Türkiye’de gazetecilerin kamusal görevini hatırlatıyor.

Uygur Gazeteci Doç. Dr. Erkin Emet, Uygurlara; Güney Afrika’dan Thembisa Fakuda siyahilere; Afganistan’dan Ehsanullah Ziyayi savaş bölgesine; Azad Keskin ise Kürt gazetecilerin kimliklerinden kaynaklanan ekstra zorluklara dikkat çekiyor. Ukrayna’dan Sergiy Tomilenko demokrasiden uzaklaşmanın gazetecilere getirdiği zorlukları anlatırken, kadın gazetecilerin yaşadığı ayrımcılığı ise Alman gazeteciler Susanne Köhler ve Gerhard Keller ile Birleşik Krallık’tan Monir Ahmadi yazıyor.

BİR GECEDE TERÖRİST İLAN EDİLENLER
Dünya liderlerini takip eden, savaş bölgelerinde bulunan ve yüzlerce uluslararası organizasyonu izleyen bir gazeteci olan Türkmen Terzi ile düğününe 2 ay kala, sabah saat üçte, 8 erkek polis tarafında evi basılan Nur Eren Kılınç, bir gecede terörist ilan edilmenin acı tecrübelerini aktarıyor.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yakalanan birçok askerin Yahudi Soykırımı ile ilgili kullandığı “Bilmiyorduk” ifadesini hatırlatan Hollandalı gazeteci Fred Kwint, “Gazeteciler olarak, bunu bir daha kimsenin söylemediğinden emin olmak bizim kutsal görevimizdir” diyor. İletişim uzmanı Prof. Dr. Vedat Demir ise Türkiye’nin sansür tarihini kaleme alıyor.

FEVZİ YAZICI’YA ÖZEL BÖLÜM
The Washington Post Görsel Yönetmeni Greg Manifold’un girişimleri ile Zaman gazetesi Fevzi Yazıcı’ya ait tasarımlar gazetelerinde yayınlandı. Medya tasarım alanında dünyanın en prestijli ödüllerini veren Society for News Design (SND) Yazıcı’nın bu tasarımlarına mükemmellik ödülü verdi. Bu özel gelişmenin detayları da Journalist Post’ta yer alıyor.


Romanya’dan Necdet Çelik, Uluslararası Yazarlar Birliği (PEN) tarafından Türkiye’deki tutuklu gazetecilere gönderilen dayanışma mektubunun arka planını anlatıyor. Jailed Journos Koordinatörü İsmail Sağıroğlu da basın kartı ve gazetecilik ilişkisini yorumluyor.

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