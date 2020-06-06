Samanyolu Haber /Gündem / Keşke servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı /06 Haziran 2020 20:17

Keşke servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı

"Kaçış Sendromu" hastalığı Tedavisi evinde devam eden 63 yaşındaki oyuncu Mehmet Ali Erbil yaşadıklarını ve yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında günlerini nasıl geçirdiğini anlattı.

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Oyuncu Mehmet Ali Erbil, Kaçış Sendromu hastalığının nüksetmesi sebebiyle 234 gün yoğun bakımda tedavi görmüş, taburcu olduktan sonra da iki kez hastaneye kaldırılmıştı. 

1,5 yıl önce banyoda düştükten sonra nükseden Kaçış Sendromu hastalığı sebebiyle tedavi olan Mehmet Ali Erbil, salgında arkadaşlarını evine çağırdı.

Oyuncu Tolga Yüce ve sanatçı arkadaşı Ercan Avşar ile doğum günü için bir araya gelen ünlü şovmen, salgını günlerini nasıl geçirdiğini Günaydın'a anlattı.

"KEŞKE HİÇ SERVETİM OLMASAYDI DA SAĞLIĞIM OLSAYDI"

Salgın sebebiyle kızlarını ve torununu göremediğini, onları çok özlediğini dile getiren Erbil, "Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı. Bu süreçte sevenlerim beni hiç yalnız bırakmadı." dedi.
 
"Haftalardır görmediğim çocuklarım ve torunumu çok özledim." diyen Erbil, "Onlara bir kez sarılsam başka bir şey istemiyorum." ifadelerini kullandı. 

Erbil, sözlerine şöyle devam etti "Haftada iki gün ilaç yüklemesi yapılıyor. Bu işlem 24 saatten fazla sürüyor. Bu süreç beni çok yoruyor. Evde fizik tedavi yapıyoruz. Günlerim çok yorucu geçiyor. Ayrıca çok garip, fakat en fazla iş teklifini sesimin bile çıkmadığı hastalık döneminde aldım."
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