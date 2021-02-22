Keskin Cezaevi'ndeki ihlaller TBMM raporunda

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu'nun Keskin Cezaevi'ndeki hak ihlallerini ilişkin hazırladığı rapora göre; anneleriyle beraber kalan çocuklara süt ve yumurta gibi temel gıda maddeleri ile oyuncak veriliyor, cezaevindeki kameralar banyo ve tuvaletleri de gözetleyecek şekilde yerleştirilmiş.





TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Kırıkkale ve Keskin Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu’nu tamamladı. Rapora göre 1 ile 4 yaş arasında 9 çocuk anneleriyle beraber cezaevinde kalıyor. Anneler çocuklarına süt ve yumurta gibi temel gıda maddeleri ve oyuncak verilmediğini ifade ederek “Kurumda kreş bulunmasına rağmen yılda birkaç defa ancak götürebiliyoruz. Çocuk kıyafetlerinde sınırlama var. Çocuk bezleri ücretsiz olmalı” dediler.





ARAMALARA ERKEK GARDİYANLAR KATILIYOR





Cezaevinde kalan kadınlar, doktor muayenesi sırasında askerlerin muayene kabinin arkasında beklediğini ve kendilerini dinlediğini kaydetti. Kadınlar koğuşlardaki aramalara erkek gardiyanların da katıldığına dikkat çektiler.





Cezaevinde kalan erkek tutuklu ve hükümlüler ise namaz kılmak için aldıkları battaniyelerin gardiyanlar tarafından toplatıldığını belirttiler. Erkeklerin anlatımına göre bazı tutuklu ve hükümlüler de uyuz gibi bulaşıcı hastalıklar olmasına rağmen tedavi edilmiyor. Erkekler, cezaevindeki sağlık hakkını uyku apnesi rahatsızlığı bulunan bir arkadaşlarının başına gelenler üzerinden anlatarak, “Uyku apnesi için kullanılan cihaz bozuk. Kurumda çalışan teknisyenler cihazın tamirini yapmadı. Yetkili servise gönderilmesi için defaatle talepte bulunuldu ancak bu talep karşılanmadı” dediler.





MAHREMİYET İHLALİ





Komisyonun raporunda cezaevindeki sorunlar şöyle sıralandı:





-Revire ve hastaneye kelepçeli çıkılıyor, diş tedavilerine bakılmıyor. KOAH, akciğer hastalıkları ve karaciğerle ilgili hastalıklar ilgili adli tıp birimi tarafından raporlanmıyor, ancak akciğer hastalarına zaman zaman sanatoryumda yatış izni veriliyor. Sevk edilen hastanelerde doktorlar yeterli özeni göstermiyor. Kırıkkale’de bulunan hastanelerde hükümlü koğuşu ve servisi bulunmadığı için yatarak tedavi görecek hastaların Ankara’ya sevki zorunlu oluyor.





- Koğuş bahçelerinde bulunan kameraları üst katta bulunan yatak odalarını görüyor, mahremiyet ihlal ediliyor.





- Berbere çıkmakta sorunlar yaşanıyor. Makas ve su kovası gibi malzemelere daha önce izin verilirken, kısa bir süre sonra bu izin kaldırıldı. Kantinden alınan malzemelere el konuluyor.





GARDİYANLAR SENDİKA İSTİYOR





Komisyon vekilleri gardiyanların da sorunlarını dinledi. Gardiyanlar sözleşmeli ve kadrolular arasında özlük hakları arasındaki ayrımdan, sendikal faaliyette bulunma hakkının tanınmamasından, cezaevinde kapasitesinin üzerinde tutuklu ve hükümlü bulunmasından ve gardiyanların toplumdaki imajının kötü olmasından şikayet etti.





KOMİSYON ÜYELERİ TAVSİYEDE BULUNDU





Komisyon vekilleri raporlarında cezaevindeki sorunların çözümüne ilişkin özetle şu değerlendirmede bulundu:





- Sağlık konusunda yaşanan sorunun en önemli nedenlerinden birinin personel eksikliği olması nedeniyle bu alanda ihtiyaç duyulan yeteri kadar personelin istihdam edilerek sorunun çözülmesi gerekmektedir.





- Özellikle kadın hükümlü ve tutukluların ile doktorun, jandarma personeli nezareti olmaksızın görüşebilmesi, bir diğer ifadeyle hasta doktor mahremiyeti sağlanmalı.





- Anneleriyle bulunan çocukların 1 yılda 2 defa kreşe götürüldüğüne dair iddialar dikkate alınmalı, çocukların ruhsal ve zihinsel gelişimlerinin sağlanabilmesi amacıyla düzenli olarak kreşe götürülmeleri sağlanmalı. Kadın koğuşlarında tavanın aktığı, yatakların ıslandığı ve havanın rutubetli olduğu müşahede edilmiştir. Çocukların da bulunduğu bu koğuşlarda gerekli tamiratların ivedilikle yapılması önerilmektedir.





‘KAMERALAR KADIN BANYO VE TUVALETİNİ GÖRMEYECEK ŞEKİLDE YÖNLENDİRİLMELİ’





-Kurum güvenliğini temin etmek amacıyla kullanılan kameraların mahremiyeti ihlal edecek şekilde kayıt yaptığı iddiaları yoğun olarak ileri sürülmüştür. Bu uygulama, Komisyonumuzun yasama döneminin başından itibaren ceza infaz kurumlarında yapmış olduğu incelemelerde kadın kapalı ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutuklular başta olmak üzere yoğun olarak şikâyet konusu edilmiştir. Özellikle kadın koğuşlarında ortak alanı gözetlemek için kullanılan kameraların banyo ve tuvaleti görmeyecek şekilde yönlendirilmesine yönelik çalışma yapılması gerekir.