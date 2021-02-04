Samanyolu Haber /Gündem / Keskin’de gardiyanların işkencesine maruz kalan eski Yargıtay Üyesi Afyon’a nakledildi /04 Şubat 2021 16:48

Keskin’de gardiyanların işkencesine maruz kalan eski Yargıtay Üyesi Afyon’a nakledildi

Keskin Cezaevi’nde gardiyanların sistematik işkencesine maruz kalan ve ölümle tehdit edilen eski Yargıtay Üyesi Hüsamettin Uğur, Afyon Cezaevi’ne nakledildi.

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15 Temmuz’dan sonra AKP rejimi tarafından tutuklanan eski Yargıtay Üyesi Hüsamettin Uğur Keskin Cezaevi’ne gönderildi. 4 yıldır tek kişilik hücrede tutulan Uğur, 17 Şubat 2020’de kamerası olmayan bir odada başgardiyanın da aralarında bulunduğu 5 gardiyan tarafından darp edildiği ortaya çıkmıştı.


Cezaevindeki işkenceyi kızı Nalan Dilara Uğur’un sosyal medyada duyurması üzerine gardiyanlar Uğur’u, “Kızına söyle kendine dikkat etsin.” diyerek tehdit etmişti.

GARDİYANLAR ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞTİ

Gardiyanların dövdüğü Hüsamettin Uğur’a, “Buradan cesedin çıkacak!” diyerek ölümle tehdit edilmesi üzerine Hüsamettin Uğur gardiyanlardan şikâyetçi olarak başka cezaevine nakil istedi.

İşkence ve darp olayının ardından açılan soruşturmada gardiyanlar hakkında takipsizlik kararı verildi. Babasının işkence gördüğü Keskin Cezaevi’nde kalmaması için başta Adalet Bakanlığı olmak üzere çağrıda buluna Nalan Dilara Uğur Twitter hesabından yaptığı paylaşımda babası Hüsamettin Uğur’un Afyon Cezaevi’ne nakledildiğini duyurdu.

Nalan Dilara Uğur yaptığı paylaşımda, ”Size güzel bi haberim var ağlamayı bırakıp yazabilecek hale gelmeyi bekliyordum babamı nakletmişler yani işkencecilerinden kurtulmuş.” İfadelerini kullandı.


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