Samanyolu Haber /Gündem / Kestane İnziva Kampı'ndan 'CNN Türk temsilcisine saldırı' iddiasıyla ilgili açıklama! /02 Haziran 2024 09:29

Kestane İnziva Kampı'ndan 'CNN Türk temsilcisine saldırı' iddiasıyla ilgili açıklama!

Pensilvanya'da bulunana Kestane İnziva Kampı (Chestnut Retreat Center) önünde yayın yapan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a yayın yaptığı esnada saldırıldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili kamp yönetiminden açıklama geldi.

SHABER3.COM

Kestane İnziva Kampı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:


1 Haziran 2024 günü Kestane İnziva Kampı (Chestnut Retreat Center) girişinde CNN Türk Televizyonu muhabiri olduğu sonradan anlaşılan bir şahıs ile kampımızda ziyaretçi olarak bulunan bir misafir arasında sözlü ve fiziki bir arbede yaşanmıştır.

Görgü tanıklarının aktardığına göre CNN Türk muhabiri, kampa ait posta kutusunun yanından dinlenme merkezinin girişini filme almak için arabasını inziva evine ait bir binanın girişine izinsiz olarak park etti. Bu arada inziva merkezindeki bir misafir bahsi geçen muhabiri posta kutusundan uzak durması konusunda sözlü olarak uyardı. Muhabirin posta kutusundan uzak durması yönündeki uyarıyı dikkate almaması üzerine misafir, dinlenme merkezi personeline danışmadan muhabire fiziksel olarak müdahale ederek uzaklaştırmaya çalıştı. Olayın çok hızlı ve ani gelişmesinden dolayı kamp yetkilileri zamanında müdahale etme fırsatı bulamamışlardır.

Kamuoyunun çok yakından bildiği üzere bugüne kadar kampımıza yüzlerce medya mensubu gelmiş ve karşılıklı saygı çerçevesinde görevlerini yapmışlardır. Bu vesile ile herhangi bir gazetecinin işini yasal olarak yapmasını engelleyen hiçbir fiziki müdahaleyi tasvip etmediğimizi açıkça belirtmek isteriz. Basın özgürlüğünün daima destekçisi olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Ancak gazetecilerden, posta kutuları da dahil olmak üzere özel mülkiyetin mahremiyetine saygı göstermelerini ve Kestane İnziva Kampı'nı ziyaret etmek için önceden izin ve randevu almalarını beklediğimizi ifade etmek isteriz.

Olay polise ve adli makamlara intikal ettirilmiş ve tüm yönleri ile açığa kavuşması için lokal polise ve eyalet polisine kurumumuz olarak gerekli olan bütün yardımlara hazır olduğumuz ifade edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.






Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kestane İnziva Kampı'ndan 'CNN Türk temsilcisine saldırı'... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:09:05