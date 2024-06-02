Kestane İnziva Kampı'ndan 'CNN Türk temsilcisine saldırı' iddiasıyla ilgili açıklama!

Kestane İnziva Kampı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:









1 Haziran 2024 günü Kestane İnziva Kampı (Chestnut Retreat Center) girişinde CNN Türk Televizyonu muhabiri olduğu sonradan anlaşılan bir şahıs ile kampımızda ziyaretçi olarak bulunan bir misafir arasında sözlü ve fiziki bir arbede yaşanmıştır.





Görgü tanıklarının aktardığına göre CNN Türk muhabiri, kampa ait posta kutusunun yanından dinlenme merkezinin girişini filme almak için arabasını inziva evine ait bir binanın girişine izinsiz olarak park etti. Bu arada inziva merkezindeki bir misafir bahsi geçen muhabiri posta kutusundan uzak durması konusunda sözlü olarak uyardı. Muhabirin posta kutusundan uzak durması yönündeki uyarıyı dikkate almaması üzerine misafir, dinlenme merkezi personeline danışmadan muhabire fiziksel olarak müdahale ederek uzaklaştırmaya çalıştı. Olayın çok hızlı ve ani gelişmesinden dolayı kamp yetkilileri zamanında müdahale etme fırsatı bulamamışlardır.





Kamuoyunun çok yakından bildiği üzere bugüne kadar kampımıza yüzlerce medya mensubu gelmiş ve karşılıklı saygı çerçevesinde görevlerini yapmışlardır. Bu vesile ile herhangi bir gazetecinin işini yasal olarak yapmasını engelleyen hiçbir fiziki müdahaleyi tasvip etmediğimizi açıkça belirtmek isteriz. Basın özgürlüğünün daima destekçisi olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Ancak gazetecilerden, posta kutuları da dahil olmak üzere özel mülkiyetin mahremiyetine saygı göstermelerini ve Kestane İnziva Kampı'nı ziyaret etmek için önceden izin ve randevu almalarını beklediğimizi ifade etmek isteriz.





Olay polise ve adli makamlara intikal ettirilmiş ve tüm yönleri ile açığa kavuşması için lokal polise ve eyalet polisine kurumumuz olarak gerekli olan bütün yardımlara hazır olduğumuz ifade edilmiştir.





Kamuoyuna saygı ile duyurulur.























