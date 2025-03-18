Samanyolu Haber /Gündem / Kestane Kampı'ndan canlı yayında: İftar Zamanı'nı kaçırmayın! /18 Mart 2025 16:13

Kestane Kampı'ndan canlı yayında: İftar Zamanı'nı kaçırmayın!

Her gün yeni konu ve konuklarıyla izleyicilerinin karşısına çıkan İftar Zamanı, Ramazan'ın 18'inci gününde de Kestane Kampı'ndan canlı yayında olacak.

SHABER3.COM

Kemal Gülen'in sunuculuğunu yaptığı İftar Zamanı yine yeni konuklları ve konularıyla gönüllerinize misafir oluyor.

Bugünün konukları:
 Gazeteci Yazar Nedim Hazar ,
 Sanatçı Bekir Salim,

Misafirler ile:

 Ramazan ve medeniyet inşası,
 İslam Dünyası kendi değerlerini sanat ile anlatmakta başarılı mı,
 İslam ve Modern Sanat,
 Kültür dini mi yoksa dinin kültürü mü,
 Yeniyi öğrenirken eskiye yer açmak, 

konuları konuşulacak. 

 Ayrıca:

 Mekke’den canlı bağlantı,
 Farklı coğrafyalardan sürpriz bağlantılar,
 Yabancı misafirlerle renkli iftar sofraları,
 Özel röportajlar,

… ve tabii ki,

 Beğeniyle izlenen kuklalarımız Ramazanlık!

 Bu dolu dolu programı kaçırmayın!

İFTAR ZAMANI her gün Türkiye saatiyle 17.00'de ortak canlı yayınla sizlerle buluşuyor!

 MC TV ve MC YouTube kanalı 

 Hizmetten YouTube kanalı 

 Raindrops TV YouTube kanalı 

 IBM YouTube kanalı 
https://www.youtube.com/channel/UCoPnuJgrIcGPdfwyGgehRmA

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kestane Kampı'ndan canlı yayında: İftar Zamanı'nı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:47:33