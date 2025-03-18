Kestane Kampı'ndan canlı yayında: İftar Zamanı'nı kaçırmayın!

Kemal Gülen'in sunuculuğunu yaptığı İftar Zamanı yine yeni konuklları ve konularıyla gönüllerinize misafir oluyor.





Bugünün konukları:

Gazeteci Yazar Nedim Hazar ,

Sanatçı Bekir Salim,





Misafirler ile:





Ramazan ve medeniyet inşası,

İslam Dünyası kendi değerlerini sanat ile anlatmakta başarılı mı,

İslam ve Modern Sanat,

Kültür dini mi yoksa dinin kültürü mü,

Yeniyi öğrenirken eskiye yer açmak,





konuları konuşulacak.





Ayrıca:





Mekke’den canlı bağlantı,

Farklı coğrafyalardan sürpriz bağlantılar,

Yabancı misafirlerle renkli iftar sofraları,

Özel röportajlar,





… ve tabii ki,





Beğeniyle izlenen kuklalarımız Ramazanlık!





Bu dolu dolu programı kaçırmayın!





İFTAR ZAMANI her gün Türkiye saatiyle 17.00'de ortak canlı yayınla sizlerle buluşuyor!





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