Keyif çayı tasarrufa takıldı!

Ankara’daki birçok kamu kurumunda çay ocaklarına verilen ödenekler kesilip, çay ücreti memurun cebine bırakıldı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitinglerinde yağmur gibi yağan ‘keyif çayı’nın kamu kurumlarında tasarruf tedbirleri kapsamına alınması çalışanların keyfini kaçırdı. Ankara’daki birçok kamu kurumu tasarruf tedbiri olarak çay ocaklarına ayrılan ödeneğin kesilmesine karar verdi. Kurum çalışanlarının çay, şeker gibi ürünleri kendi aralarında para toplayarak alınması uygulamasına geçildi.





LÜKSE ÖDENEK VAR, ÇAYA YOK

Lüks ve şatafata yönelen harcamalar ile Hazinedeki deliği büyüten hükümet, çareyi çalışanın cüzdanında buldu. Söz konusu milyonluk onlarca makam aracı olurken aklına israf gelmeyen hükümetin, kamuda israfı önlemek için çalışanın cebine yüklenmesi ise tasarruf konusunda ne kadar samimi olduğunun göstergesi haline geldi.





MEMURUN MAAŞINA YÜZDE 5 ÇAYA YÜZDE 20 ZAM

Kamu kurumlarındaki çay uygulaması hükümetin, ülkenin içine girdiği ekonomik tabloyu da görmezden geldiğini gözler önüne serdi. Hükümet, memurlara önümüzdeki yılın ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci ayı için ise yüzde 7 oranında zam yaparken, artan enflasyon nedeniyle çay ve şeker fiyatlarında ise 20’leri bulan artışlar yaşandı.