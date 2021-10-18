KFC ile McDonald's'tan Türkiye'de bisikletli kurye dönemi

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre KFC ile McDonald's, Türkiye'de bisikletli kurye sistemini uygulamaya geçirdi. Kuryelerin motosiklet yerine bisiklet kullandıkları bu sistem, 'çevrecilik' vurgusuyla duyuruldu. İlk bisikletli kuryenin fotoğrafı Linkedin'de paylaşıldı ancak bu uygulama sosyal medyada tepki çekti.





Dünyanın en büyük fast food restoran zincirlerinden McDonald's ve KFC, Türkiye'de yeni bir teslimat hizmeti başlattı.





Kuryeler, bu yeni teslimat şeklinde motosiklet yerine bisiklet kullanıyor. Şirketler bu durumu 'çevreyi korumak ve karbon salınımını düşürmek' için yaptıklarını belirtiyor.





McDonald’s Türkiye CEO'su Oğuz Uçanlar, Linkedin'den yaptığı paylaşımda ilk bisikletli kuryenin göreve başladığını ifade etti.





KFC ise Bizero isimli bir şirketle yaptığı iş birliği sonucunda, 30 kadar bisikletli kurye ile hizmet vermeye başladığını duyurdu. Şirket, yıl sonuna kadar bu sayıyı 100'e çıkarmayı planlıyor. Her iki şirkette ilgili proje için temiz çevre vurgusunda bulundu.





Öte yandan, McDonald's ve KFC'nin bu girişimi, sosyal medyada birçok kullanıcıdan olumsuz tepkiler aldı. Yüzlerce sosyal medya kullanıcısı bu girişimi 'kölelik' olarak nitelendirdi.





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