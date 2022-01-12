KGAÖ askerleri Kazakistan'dan çekilmeye başlıyor

Sputnik Türkiye'de yer alan haber göre Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, kendi çağrısı ile ülkesine giden Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücü misyonunun başarılı olduğunu ve ülkedeki durumun istikrara kavuşmasında ‘çok büyük rol oynadığını’ kaydetti. Tokayev, barış güçlerinin ülkesinden yarın geri çekilmeye başlayacaklarını da doğruladı. Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, kendi çağrısı ile ülkesine giden Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücü misyonunun başarılı olduğunu ve ülkedeki durumun istikrara kavuşmasında ‘çok büyük rol oynadığını’ kaydetti. Tokayev, barış güçlerinin ülkesinden yarın geri çekilmeye başlayacaklarını da doğruladı.





Kazak lider Tokayev, ülkesinde yakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan ancak kısa sürede şiddet olaylarına dönüşen eylemlerin sürdüğü dönemde Kazakistan’a çağırdığı KGAÖ barış güçlerine ilişkin, “KGAÖ misyonu, çok başarılı olarak değerlendirilmekte. Meslektaşlarıma, yani (KGAÖ üyesi) ülke liderlerine yeniden minnetimi belirtmek istiyorum” dedi.





“KGAÖ barış gücü askerlerinin, başta Almatı kenti olmak üzere Kazakistan’a sadece gelmeleri dahi ülkemizdeki durumun istikrara kavuşması bakımından çok büyük rol oynadı” diyen Tokayev, “Kuşkusuz ki bu, teröristler ve haydutların saldırgan eylemlerinin (Kazak güvenlik güçleri tarafından) bastırılması aşamasında psikolojik açıdan çok mühimdi” vurgusunu yaptı.





Kazakistan Devlet Başkanı, KGAÖ barış güçlerinin ülkeden yarın geri çekilmeye başlayacağını da yineledi.







