Samanyolu Haber /Dünya / KGAÖ askerleri Kazakistan'dan çekilmeye başlıyor /12 Ocak 2022 23:35

KGAÖ askerleri Kazakistan'dan çekilmeye başlıyor

Meydana gelen sokak olayları sonrasında mevcut anlaşma kapsamında Kazakistan'a sevk edilen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücü misyonu askerlerinin ülkedek çekilmeye başlayacağı belirtildi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan haber göre Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, kendi çağrısı ile ülkesine giden Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücü misyonunun başarılı olduğunu ve ülkedeki durumun istikrara kavuşmasında ‘çok büyük rol oynadığını’ kaydetti. Tokayev, barış güçlerinin ülkesinden yarın geri çekilmeye başlayacaklarını da doğruladı.

Kazak lider Tokayev, ülkesinde yakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan ancak kısa sürede şiddet olaylarına dönüşen eylemlerin sürdüğü dönemde Kazakistan’a çağırdığı KGAÖ barış güçlerine ilişkin, “KGAÖ misyonu, çok başarılı olarak değerlendirilmekte. Meslektaşlarıma, yani (KGAÖ üyesi) ülke liderlerine yeniden minnetimi belirtmek istiyorum” dedi.

“KGAÖ barış gücü askerlerinin, başta Almatı kenti olmak üzere Kazakistan’a sadece gelmeleri dahi ülkemizdeki durumun istikrara kavuşması bakımından çok büyük rol oynadı” diyen Tokayev, “Kuşkusuz ki bu, teröristler ve haydutların saldırgan eylemlerinin (Kazak güvenlik güçleri tarafından) bastırılması aşamasında psikolojik açıdan çok mühimdi” vurgusunu yaptı.

Kazakistan Devlet Başkanı, KGAÖ barış güçlerinin ülkeden yarın geri çekilmeye başlayacağını da yineledi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber KGAÖ askerleri Kazakistan'dan çekilmeye başlıyor Sonraki Haber >>

Ahmet Davutoğlu'ndan ilginç çıkış

Ahmet Davutoğlu'ndan ilginç çıkış

Cumhur İttifakı'nın kalesinde tepkiler yükseliyor: 'MHP'liyim ama...

Cumhur İttifakı'nın kalesinde tepkiler yükseliyor: 'MHP'liyim ama...

Kokpiti bastı, ön camdan atlamaya çalıştı

Kokpiti bastı, ön camdan atlamaya çalıştı

Guantanamo'nun ebedi tutukluları: Moritanyalı

Guantanamo'nun ebedi tutukluları: Moritanyalı

Kör, Sağır, Lal olan Vicdanlar

Kör, Sağır, Lal olan Vicdanlar

Sulh ceza hakimlikleri kimin projesi

Sulh ceza hakimlikleri kimin projesi

Hırsız itiraf etti: Çalacak bir şey bulamıyoruz

Hırsız itiraf etti: Çalacak bir şey bulamıyoruz

Dolar çıkıyor zam, iniyor yine zam

Dolar çıkıyor zam, iniyor yine zam

Çin'de yeni bir ölümcül virüs salgını mı başladı?

Çin'de yeni bir ölümcül virüs salgını mı başladı?

Destici'den tuhaf tuhaf açıklamalar!..

Destici'den tuhaf tuhaf açıklamalar!..
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:09:12