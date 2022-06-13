"KHK bir soykırımdır": 121 kişi intihar etti, 38 kişi Ege ve Meriç'te can verdi

Bizzat kendisi ve çalışma arkadaşlarının tespit ettiği rakamlarla KHK’lar yüzünden psikolojisi bozulan 121 kişinin intihar ettiğini belirten Gergerlioğlu, “KHK sadece rakamlardan ibaret değildir. Çalışma hakkının elinden alınması demek de değildir. Bir soykırımdır.” dedi.







Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Ömer Faruk Gergerlioğlu, şunları söyledi.





OHAL KHK’ları sonrası 121 kişi stresten, bunalımdan intihar etti, 38 kişi Ege ve Meriç sularında dondu, 1000 üzerinde kişi hastalıktan veya stresten yaşamını yitirdi. Bu 38 Ege, Meriç’te hayatını kaybedenin 20’ye yakını bebek ve çocuk. Hepsini bire bir tespit ettik, dehşet rakamlar! Suçsuz, günahsız insanlar da maalesef büyük bir mağduriyet yaşıyorlar.





KHK, FARKLI DÜŞÜNENLERİN ‘TERÖR’LE SUÇLANMASIDIR

KHK sadece rakamlardan ibaret değildir. Çalışma hakkının elinden alınması demek de değildir. Bir soykırımdır. Çünkü sendika üyesi olduğu, bankaya para yatırdığı, muhalif olduğu, emek, demokrasi ve barış mücadelesi verdiği, inancı farklı olduğu için terör örgütü üyesi olarak damgalanıp sorgusuz sualsiz işten atılmak kabul edilebilir bir şey değildir.





KHK, SAVUNMA HAKKININ ‘YOK’ SAYILMASIDIR

KHK, savunma hakkının, masumiyet karinesinin, lekelenmeme hakkının, adil ve evrensel hukuka göre yargılanma hakkının yok sayılması demektir. KHK, siyasi iktidarın geleceği için tehlike olarak gördüğü kişi, kurum, gazete ve dergilerin kapatılması; kısaca muhalefetin susturulması demektir. Bunlar 6 yıldır hiç durmadan devam ediyor.





KHK, 12-13 YAŞINDAKİ ASKERİ ÖĞRENCİLERİN DARBEDEN MÜEBBET HAPSE MAHKUM EDİLMESİDİR

KHK yerelin seçilmişler yerine kayyımlarla yönetilmesi demektir. KHK’lar 31 tane çıktı ve bitti değil. Halen devam ediyor. KHK iş güvencesinin, kazanılmış hakların gasp edilmesidir. Ailecek fişlenme ve seninle birlikte yakınlarının da cezalandırılması demektir. KHK, daha 10’lu yaşlarda darbeye teşebbüs suçlamasıyla müebbete mahkum edilen askeri öğrenciler demektir. KHK, barış istediği için binlerce akademisyenin akademiden uzaklaştırılması demektir.

