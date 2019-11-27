KHK Cemal Yıldırım'ın eylemi ‘5 dakika' sürdü

KHK’lı Cemal Yıldırım, Acun Karadağ ve Nuriye Gülmen’in de aralarında bulunduğu gözaltındaki KHK’lılara Ankara Emniyetinde “böceksiniz” denilerek işkence yapıldığı iddialarını protesto etmek için Ankara’da oturma eylemi yaptı. ‘KHK’lılara işkenceye son’, ‘İnsanlık onuru işkenceyi yenecek’ yazılı döviz taşıyan Yıldırım, kendisi çeken basın mensuplarına ‘Bu sefer 5 dakika oturabildim, Ankara için büyük başarı’ dedi. Tam bu sırada polisler Yıldırım’ı oturduğu yerden zorla kaldırarak polis aracına bindirdi. Karga tulumba Yıldırım’ı gözaltına alan polisler çevredeki vatandaşların ‘Anayasal hakkını kullanıyor’ uyarısına da aldırış etmedi.





EYLEM YAPMAN GÖZALTINA ALINMIŞTI





Eski maliye çalışanı Cemal Yıldırım, Ankara sokaklarında yaptığı eylemlerle adından sık sık söz ettiriyor. Cemal Yıldırım, en son KHK’lı sağlık çalışanı Mahmut Konuk’a destek için gittiği hastane önünde daha eyleme başlamadan gözaltına alınmasıyla haber olmuştu.







