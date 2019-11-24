Samanyolu Haber /Gündem / KHK cinayeti en çok öğretmenleri vurdu: 99 Öğretmen hayatını kaybetti /24 Kasım 2019 14:29

KHK cinayeti en çok öğretmenleri vurdu: 99 Öğretmen hayatını kaybetti

KHK ile ihraç edilen ve lisansları iptal edilen öğretmenler Pazarcılık, boyacıcılık, çobanlık, garsonluk yapmak zorunda bırakıldı . Bu çilekeş öğretmenler bir 24 Kasım’ı daha öğrencilerinden uzak, buruk geçiriyor.

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OHAL Kararnameleri ile bir çok öğretmen mesleğinden ihraç edildi. Özel okulda çalışan 22 Bin öğretmenin lisansı iptal edildi. 

Mesleklerinden , okuldan, öğrencilerden kopartılan öğretmenler, birçok iş yapmak zorunda kalıyor . Pazarcılık, boyacılık, şoförlük, benzin istasyonlarında pompacılık gibi işlerde hayatlarını kazanmaya çalışıyor.  Bir çoğu açlığa mahkum olan öğretmenler hayatta kalma mücadelesi verirken bazılar bu mücadeleyi kaybetti.  
Gökhan Açıkkollu öğretmen gibi kimisi  işkence görerek öldürüldü, kimi inşaatlarda çalışırken düşüp hayatını kaybetti, kimi de yaşadığı acılara dayanamayıp intihar etti.Kahrından kanser olan veya kalp krizi geçirenler de var 

 www.bitenhayatlar.com’un yaptığı istatistiğine göre OHAL ilan edildiği günlerden bu yana  92 öğretmen, 7 akademisyen hayatını kaybetti 



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