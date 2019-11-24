KHK cinayeti en çok öğretmenleri vurdu: 99 Öğretmen hayatını kaybetti

OHAL Kararnameleri ile bir çok öğretmen mesleğinden ihraç edildi. Özel okulda çalışan 22 Bin öğretmenin lisansı iptal edildi.





Mesleklerinden , okuldan, öğrencilerden kopartılan öğretmenler, birçok iş yapmak zorunda kalıyor . Pazarcılık, boyacılık, şoförlük, benzin istasyonlarında pompacılık gibi işlerde hayatlarını kazanmaya çalışıyor. Bir çoğu açlığa mahkum olan öğretmenler hayatta kalma mücadelesi verirken bazılar bu mücadeleyi kaybetti.

Gökhan Açıkkollu öğretmen gibi kimisi işkence görerek öldürüldü, kimi inşaatlarda çalışırken düşüp hayatını kaybetti, kimi de yaşadığı acılara dayanamayıp intihar etti.Kahrından kanser olan veya kalp krizi geçirenler de var





www.bitenhayatlar.com’un yaptığı istatistiğine göre OHAL ilan edildiği günlerden bu yana 92 öğretmen, 7 akademisyen hayatını kaybetti













