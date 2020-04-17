KHK eylemcisine 'sosyal mesafeye uymuyor' cezası

OHAL döneminde ihraç edilen sağlık memuru Mahmut Konuk, korona virüsü salgınında da eylemini sürdürüyor. Maske takarak, sosyal mesafe kurallarına uyarak ihraç edildiği iş yerinin önünde her gün eylem yapmaya devam eden Konuk, “Polis gözaltına alırken sosyal mesafeyi ihlal ediyor” dedi. Sokağa çıkma yasağının 60 yaş üzeri kişiler için geçerli olması halinde evinin balkonundan eylemini devam ettireceğini belirten 63 yaşındaki Konuk’a korona sürecinde de kesilen cezalar 3 bin 150 TL’ye çıktı.





Mahmut Konuk, Çankaya Toplum Sağlığı Merkezi’nde sağlık memuru olarak çalışırken 22 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan 677 sayılı OHAL KHK’sı ile ihraç edildi. İhracının ardından ‘İşimi geri istiyorum’ eylemi başlatan Konuk, her gün yaptığı eylemde bin 145 günü geride bıraktı.





Serkan Alan'ın Gazete Duvar'da koronavirüs salgınına rağmen ihraç edildiği iş yerinin önünde eylemlerini sürdüren 63 yaşındaki Konuk, “Sokağa çıkma yasağını 60 yaşa indirirlerse planım hazır. Evimin balkonunda eylemimi yapacağım” dedi. Salgın sürecinde Numune Hastanesi’nin yakınına taşınan Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde yaptığı eylemde gözaltına alınan Konuk, “Korona salgınında dikkat edilmesi gereken kuralları ihlal eden hiçbir şey yapmıyoruz. Tam tersine polisler bize müdahale ediyor. Asıl polis gözaltına alırken sosyal mesafeyi ihlal ediyor” diye konuştu.





‘PANKARTI TUTARKEN İKİ METRE MESAFE BIRAKIYORUZ’





OHAL Komisyonu’na yaptığı başvuruya ilişkin olumlu ya da olumsuz hiçbir yanıt alamayan Mahmut Konuk, pandemi sürecinde de ihraç edildiği iş yeri önünde eylemini sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi. Evden çıkmamayı düşünmediğini ifade eden Konuk, önlemlerini alarak eyleme gittiklerini belirterek şunları söyledi:





“Korona olmasa başka bir şey olacak ve bunlar bir şekilde bizim hak arama yollarımızı kapatmaya çalışacaklar. Ben sağlık emekçisiyim ve koronadan korunma yöntemlerini biliyorum. Basın açıklaması yaparken 65 yaş üstü arkadaş yanımızda bulunmuyor, kendi aramızda pankartı tutarken iki metre mesafe bırakıyoruz. Ellerimizi kollarımızı yıkamadan eyleme çıkmıyoruz. Sürekli maske takıyoruz ve mesele korunmaksa eylem yapmamıza bu engel değil. Korona nedeniyle uyulması gereken kuralları ihlal eden hiçbir şey yapmıyoruz. Tam tersine polisler bize müdahale ediyor, onlar sosyal mesafeyi ihlal ediyor. Son iki aydır bir bahaneleri yoktu saldırmıyorlardı. Şimdi korona çıktı onu bahane ederek saldırıyorlar.”





‘POLİS SALDIRIYOR, SOSYAL MESAFEYİ SEN İHLAL ETMİŞ OLUYORSUN’





Korona salgını sürecinde yaptığı eylemlerde de gözaltına alındığını ve polisin sosyal mesafeye uymadığını belirten Konuk sözlerini şöyle sürdürdü:





“Sosyal mesafeyi ihlal eden asıl polisler. Bana saldırmasalar ben kimseye korona bulaştıracak mesafede olmam. Onlarda yanıma gelmese bana bulaştırma riski olmaz. Ama gelip kolumdan tutup götürüyorlar. Sosyal mesafe diyorsunuz neden bana dokunuyorsunuz? Yanıt, ‘seni burada konuşturmayacağız’. Tutanak tutuyorlar ve oraya, ‘Sosyal mesafeyi ihlal etti’ yazıyorlar. Sosyal mesafeyi ihlal eden ben miyim onlar mı? Polis olmayınca sosyal mesafe de ihlal edilmiyor. Polis saldırıyor ama sosyal mesafeyi ben ihlal etmiş oluyorum!”