KHK ile el koydular, MİT dizisine plato yaptılar

KHK ile el konulan İpek Üniversitesi'nin TRT'de yayına giren 'Teşkilat' dizisi için set olarak kullanıldığı ortaya çıktı.





TRT’nin Milli İstihbarat Teşkilatı’nı (MİT) anlatan yeni dizisi Teşkilat, tanıtım filminde kullanılan siyah transporterla insan kaçırma görüntüsüyle büyük tepki çekmişti. Dizi, çekim yapılan mekanlarıyla da dikkat çekerken, iş insanı Akın İpek sosyal medya paylaşımında dizinin, kurucusu olduğu İpek Üniversitesi'nde çekildiğini duyurdu.





Kayyum atanan İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, twitter hesabından Teşkilat’ın kendisine ait üniversitede çekildiğini açıkladı. Üniversitenin Çankaya Oran’daki Kampüsü dünyaca ünlü mimarlar tarafından özel olarak tasarlanmıştı.















“İLK MEZUNLARINI VERMEDEN HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN KAPATILDI”





Dizinin üniversitede geçen karelerini paylaşan İpek, “TRT 1 in Teşkilat isimli dizisinde kullanılan güzel mekânlar İpek Üniversitesine ait… 2011 yılında, İpek Grubu tarafından Grup dışından hiçbir maddi yardım alınmadan inşa edildi. İlk mezunlarını vermeden hemen önce, 2016 yılında hiçbir gerekçe gösterilmeden KHK ile kapatıldı” ifadelerini kullandı.





"RESMİ BAĞIŞLAR ‘TERÖR FİNANSMANI’ SAYILDI”







MASAK raporuna göre İpek Üniversitesi’nin gelir ve harcamalarında en ufak bir suç unsuruna rastlanmadığını kaydeden Akın İpek, “Masak inceleme sonuçları http://akinipek.info da var. İpek Üniversitesinin gelir ve harcamalarında en küçük bir suç unsuru olmadığı, KHK’dan hemen önce teyid edilmiş. Buna rağmen İpek grubunun, İpek Üniversitesine yaptığı tüm resmi bağışlar; ‘Terörü finansman’ sayıldı…” dedi.





“KİM ‘TERÖRİST’ KİM VATAN SEVER???”





İpek, son olarak şu paylaşımda bulundu: “Kim ‘terörist’ kim vatan sever??? Biz, TBMM kararı ile, YÖK denetiminde Üniversite yaptık ülkemize. Tüm incelemelerden de pırıl pırıl çıktık… Yemin ederek söylüyorum; Tekin İpek bu yüzden 6. yılını dolduruyor hapiste. ‘İddianamede’ yazılı ‘suç’ bu…”





İpek Üniversitesi 23 Temmuz 2016’daki Kanun Hükmündeki Kararname ile kapatılmıştı. Üniversite, 2013-2014 akademik yılında ilk öğrencilerini almıştı.





Teşkilat dizisinin ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde ekrana geldi. Dizinin TRT 1’in sitesindeki açıklamasına göre dizinin mekanları ‘özel olarak tasarlandı. Açıklamada, İpek Üniversitesi kampüsünün kullanılması, “Dizinin özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları, Ankara’da bulunuyor… Türkiye’nin kalbinde ilk kez bu büyüklükte dev bir prodüksiyon gerçekleşiyor. Ülkemizin başkenti ilk kez bu kadar büyük bir prodüksiyona ev sahipliği yaparken, MİT’in savaş teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler de ilk kez bu dizi ile ekrana taşınacak” ifadeleriyle yer verildi.