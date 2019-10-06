KHK ile gasp edilen 848 yurdun 769’u yandaş vakıf ve derneklere devredilmiş!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun “23 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla dernek ve vakıflar tarafından açılan öğrenci yurtlarının sayısına ve kapasitelerine ilişkin” verdiği soru önergesi Milli Eğitim Bakanı tarafından cevaplandı







İsmail Arı’nın Birgün’de yer alan haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, soru önergesine verdiği cevapta, “Türkiye genelinde dernekler tarafından işletilen yurt sayısı 2 bin 642, vakıflar tarafından işletilen özel öğrenci yurdu sayısı ise 393 olarak belirlenmiştir” açıklamasını yaptı.





Kapatılan yurtlarının AKP’ye yakınlığıyla bilinen dernek ve vakıflara verilmesi de önergede yer buldu. MEB Bakanı Selçuk, soru önergesine verdiği cevapta, KHK ile kapatılan ve barınma hizmeti vermeye devam eden yurt sayısının 848 olduğunu bildirdi. Sadece 79 yurt bakanlığa verildi Kapatılan yurtlardan sadece 79’unun bakanlığa devredilerek KYK yurdu olarak kullanılmaya başlandığı ortaya çıktı.





CHP’li Ömer Fethi Gürer’in gasp edilen yurtlarla ilgili soru önergesine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu cevap verdi. Kasapoğlu cevabında, “667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan ve hazine adına tescil edilen 79 yurt binası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığımıza tahsis edilerek yükseköğrenime devam eden öğrencilerin kullanımına sunulmuştur” ifadelerine yer verdi.