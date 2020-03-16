KHK ile ihraç edilen engelli öğretmen: ''Koltuk değneklerimle mi darbe yaptım"

Diyarbakır'da öğretmenlik yaparken bir gece yarısı yayınlanan KHK hem ihraç edilen hemde terörist ilan edilen evli 3 çocuk babası engelli öğretmen Muhammed Koşer "Bizden terörist çıkaramazsınız. Bizden terörist olmaz. Ben engelli biriyim. Koltuk değneklerimle mi darbe yaptım" diye sordu.







Yaşadıklarını anlatan Koşer Yasal bir bankaya para yatırması nedeniyle hem ihraç edilen hem de 2 yıl 1 ay hapis cezası alan Koşer bir süre cezaevinde de kaldı.

Eşiyle birlikte Adana'da derme çatma bir yerde sıkma ve börek yaparak geçimlerini sağlayan Koşer ailesinin yaşamı bir gecede yayınlanan KHK ile değişti.





2-3 GÜNE ARAYANLAR ARAMAZ OLDU





2-3 güne bir arayan arkadaşlarının aramayı kestiğini belirten İhraç öğretmen Koşer bir arkadaşının da aradıktan sonra yanlışlıkla aradığını söyleyip telefonu kapattığını kaydetti.









YAŞADIKLARIMIZ AİLECEK PSİKOLOJİMİZİ BOZDU





KHK ile ihraç edilen engelli öğretmen Muhammed Koşer KHK TV'ye konuştu.



Yaşadıkları sürecin hem kendinin hem de eşinin hem de çocuklarının ruh ve beden sağlığını bozduğunu belirten Muhammed Koşer " Psikolojimiz alt üst oldu. Hadi bizler neyse de çocuklarımızı düşünüyorum. Bu saatten sonra hiç bir şeyden korkum yok! Umutluyum çünkü Allah'ın adaletine güveniyorum" dedi.





Bir gün dönerseniz nasıl öğretmenlik yaparsınız sorusu karşısında duygulanan ve gözleri dolan Muhammed Koşer " Eskisinden daha iyi öğretmen olurum" cevabını veriyor.





Haftanın 3 günü eşiyle birlikte sıkma börek yaparak geçimlerini sağladıklarını belirten Koşer özellikle cezaevinde kaldığı sürede engelli haliyle büyük sıkıntılar yaşadığını aktardı.





"DEVLET ZULMETMEZ ALGISI BENDE YIKILDI"





Devleti şefkatli bir baba gibi gördüklerini belirten Engelli ihraç öğretmen Koşer şunları söyledi: "Ancak bu süreçde Devleti zulmeden bir yapı olarak görüyorum. Bu ülkede herkes bir gün terörist olacakmış bu dönemde de bizler olduk gelecekle kimler olur bilemiyorum. Ben de devlet zulmetmez algısı artık yok oldu"





ÇOCUKLARINA HEM ANNE HEMDE BABA OLDU





Öte yandan eşi öğretmen iken ev hanımlığı yapan ancak eşinin işsiz kalması ile sıkma börek yaparak ailesinin yükünü üstlenen Fatma Koşer ise "Ben doğu kökenliyim geçmişte de ufakken büyük sıkıntılar yaşadım ancak bu yaşadıklarım hepsinden ağır" dedi. Koşer bu süreçde özellikle insanlara olan güveninin büyük zarar gördüğünü kaydetti.