KHK ile ihraç edilen İbrahim Kaboğlu’ya Barış Akademisyenleri davasından beraat

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu "Anayasa ve hukuk dışı bu dava sonuçlanmış olsa da Anayasa'dan ve yasalardan doğan haklarımı, hukuka inancım gereği aramaya devam edeceğim" dedi.







Kaboğlu hakkında tamamen hukuk dışı bir şekilde dava açıldığını söyledi ve milletvekili olduktan sonra da dava hakkında durma kararı verilmeyerek anayasanın ihlal edildiğini belirtti.





Yazılı bir açıklama yapan Kaboğlu şunları ifade etti:





“Barış Akademisyenleri davalarında soruşturma aşamasından başlayan, yargılama ve mahkûmiyet kararlarıyla devam eden çoklu hak ihlalleri, Anayasa Mahkemesi’nin anılan kararında açıkça ortaya konulmuştur. AYM kararında da tespit edilen Anayasa aykırılıklarına benim davamla yeni bir halka eklendi. Bu davalarda, anayasal sorumluluklar çerçevesinde kullanılan düşünce ve ifade özgürlüğü ile insan haklarının sert çekirdeği ihlal edilerek yaptırıma tabi tutuldu.





Anayasa madde 83 hükmü gereği durdurulması gereken yargılamanın devam edilmiş olması, Anayasa madde 11 ve 138’in de açıkça ihlalini oluşturmuştur. Yargının, siyasal demokratik muhaliflere karşı kullandığı bir silah izlenimi yaratan davalar dizisinde hukuk çağrısını güçlü bir şekilde yinelemeliyiz. Anayasa ve hukuk dışı bu dava sonuçlanmış olsa da Anayasadan ve yasalardan doğan haklarımı, hukuka inancım gereği aramaya devam edeceğim.”