KHK ile ihraç edilen memurlar için Venedik Komisyonu'ndan görüş istendi









Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyesi 28 parlamenter, Türkiye’de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınan memurların durumuyla ilgili olarak Venedik Komisyonu’ndan görüş istenmesini talep etti.





Euronews’te yer alan habere göre, AKPM üyesi farklı siyasi gruplardan 28 parlamenterin imzaladığı başvuruda KHK ile atılan memurların durumunun kötüleşmesinden endişe duyulduğu bildirildi.





Açıklamaya imza atan parlamenterler, AKPM'den, Venedik Komisyonu’na, Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu’nun çalışmaları ve KHK ile mağdur olanların yasal haklarını aramaları konusunda yeni bir mütalaa vermesi için çağrı yapmasını istedi.





Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi de geçen ay, görevden alınan ve yerlerine kayyum atanan belediye başkanlarıyla ilgili olarak yine Venedik Komisyonu’ndan mütalaa istemişti.





Avrupa Konseyi bünyesinde görev yapan ve bağımsız hukukçulardan oluşan Venedik Komisyonu, üye ülkelerdeki anayasa ve yasaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa Konseyi standartlarına uygun olup olmadığını denetliyor. Venedik Komisyonu, ilgili ülkelere daha sonra yayınladığı raporlarla tavsiyelerde bulunuyor.





Venedik Komisyonu’nun açıkladığı görüşler, Avrupa Konseyi’nin karar organı Bakanlar Komitesi ve AİHM’de alınan kararlar da ciddi bir kriter oluşturması açısından önem taşıyor.





Venedik Komisyonu, OHAL ve KHK ile ilgili daha önce 2017 yılı ekim ayında bir rapor yayımlamıştı. Bu raporda, kanun hükmündeki kararnamelerin uygulanması aşamasında Türk Anayasası ve uluslararası standartların izin verdiği sınırın aşıldığı eleştirisinde bulunulmuştu.





Türk yetkililerin 2016 yılındaki başarısız darbe girişimi sonrasında olağanüstü tedbirler alma hakkına sahip olduğu tespiti yapılan raporda, bununla birlikte yetkililerin bu olağanüstü gücü çok geniş ölçüde kullandığı uyarısında bulunulmuştu. Gözaltına alınan belediye başkanlarına değinilen raporda, söz konusu kararnamelerin yerel demokrasi için de sorun teşkil ettiği yorumu yapılmıştı.