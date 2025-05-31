Samanyolu Haber /Gündem / KHK ile ihraç edilmişti: Cezaevinde kalp krizi geçiren KHK’lı binbaşı hayatını kaybetti /31 Mayıs 2025 15:00

KHK ile ihraç edilmişti: Cezaevinde kalp krizi geçiren KHK’lı binbaşı hayatını kaybetti

Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan Deniz Harp Okulu 2003 mezunu Binbaşı Erkan Şirin’in kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Cezaevlerinden ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kayseri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Deniz Harp Okulu 2003 mezunu Binbaşı Erkan Şirin’in, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdiğini duyurdu.

“İnsanları Kahrettirdiniz, Nefesini Kestiniz!”

Kayseri 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan Deniz Harp Okulu 2003 mezunu Binbaşı Erkan Şirin’in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. 43 yaşındaki Şirin’in ölüm haberini X hesabından duyuran DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığı’na seslenerek, “Cezaevlerini boşaltmama kararından sonra … BUGÜN! Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda mahpus Deniz Harp Okulu 2003 mezunu Binbaşı Erkan Şirin Cezaevinde kalp krizi geçirerek hakkın rahmetine kavuştu. İnsanları kahrettirdiniz, nefesini kestiniz!” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz sonrası Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan KHK‘yla ihraç edilen Erkan Şirin’e yargılama sonucu müebbet hapis cezası verilmişti.

Cezaevlerinde 1.5 yılda Bin 26 Kişi Hayatını Kaybetti

Adalet Bakanlığı’nın, DEM Partili Nevroz Uysal Aslan’ın önergesine verdiği yanıta göre; Türkiye cezaevlerinde 24 Temmuz 2023 ile 20 Aralık 2024 tarihleri arasında 1026 adli ve siyasi tutuklu yaşamını yitirdi.
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