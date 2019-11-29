Samanyolu Haber /Gündem / KHK ile ihraç komiser Özkan Kiraz 'Suçumun ne olduğunu bilmek istiyorum' /29 Kasım 2019 19:06

KHK ile ihraç komiser Özkan Kiraz 'Suçumun ne olduğunu bilmek istiyorum'

KHK TV'ye konuşan KHK ile ihraç komiser Özkan Kiraz: 'Suçumun ne olduğunu bilmek istiyorum'

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KHK ile ihraç komiser Özkan Kiraz Berna Kavaklı'ya konuştu

Önce açığa alınan daha sonra da KHK ile ihraç edilen Komiser Özkan Kiraz 'Dört yıldır ne ile suçlandığımı bilmek istiyorum' dedi. Yaptığı her müracaata hakkında soruşturma devam ediyor' cevabı aldığını hatırlatan Özkan Kiraz, dört yıl bekletilen soruşturmanın olamayacağını söylüyor. 



Kendisi ve arkadaşları hakkında sahte rapor düzenleyenler, yalan ifade verenler hakkında şikayetçi olduğunu söyleyen Kiraz 'Yaşadığımız stres, mağduriyetler bir iki kişinin dudağı arasında. Medyadan gördüğümüz kadarıyla nüfuslu insanların hemen göreve döndüğünü görüyoruz. İhraç olduğum zaman daha 20 yıl görev yapabilirdim. Ben mesleğime aşık bir insandım. Ben bu yaşta kenarda oturmayı kabul etmiyorum. Görevimde bir çok başarıya imza attım . Ben çalışmak istiyorum ' dedi. 

Askerde şehit olan KHK'lı polis memuru Zekeriya Altınok'un durumunu hatırlatan Özkan Kiraz kendisinin de şehit olmak istediğini söyledi. 

İnsanları kolayca mağdur edenlere seslenen Özkan Kiraz 'Bu insanların ellerine kan bulaştı, Binlerce kişi intihar etti, hasta oldu, çocukları perişan oldu ,bunun bir öbür dünyada da bir hesabı olacak ' dedi  

Programda Samsun'da yaşayan Özkan Kiraz'ın annesi ve abisi de duygularını anlattı.   
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