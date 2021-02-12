KHK ile öğretmenlikten atıldı, şimdi TIR şoförü oldu

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işsiz kaldıktan sonra TIR şoförlüğüne başlayan Doğru Antalya sebze ve meyve halinde KHK TV' den Engin Yılmaz'a konuştu.





4 yıldır TIR şoförlüğü yapan Zübeyir Doğru, 5 aydan beri ülkeler arası sebze meyve taşımacılığı yaptığını söyledi.





Yeni mesleğine alıştığını ve çok sevdiğini belirten Doğru, "Öğretmenlik mesleğimi çok özlüyorum, dönmek isterim. Fakat TIR şoförlüğü yapmanın da güzel tarafları var. Ülkeleri gezip yeni yerler görüyorum bir tek çocuklarını özlüyorum. Onun dışında işimi seviyorum." diye konuştu.









"SENDİKA ÜYELİĞİNDEN DOLAYI ATILMAK HİÇ AKLIMA GELMEZDİ"





Bir sendikaya üye olduğu için bütün emeklerin heba olduğunu aktaran Doğru, "Yasal bir faaliyetten dolayı ihraç edilmek aklımın ucundan bile geçmezdi. Annem görevden atıldığıma çok üzüldü onu gözyaşları içinde bırakmak ağırımda gitti." dedi.





14 yıl eğitim hayatının 10 yılını okul müdürü olarak geçiren Doğru, devlet memurluğu sırasında yüksek lisans ve özel statülü doktora yaptığı sırada ihraç edildiğini anlattı.





"CÜZZAMLIYMIŞIM GİBİ İNSANLAR BENDEN KAÇTI"





15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün akabinde hayatının 180 derece değiştiğini kaydeden Doğru şunları söyledi: "Benim ailemde ilk devlet memuru olan kişi benim. Toplumda sevilen saygı duyulan bir insanken birden bire sosyal çevrem dağıldı, insanlar cüzzamlıymışım gibi benden kaçtı. Eşim ile boşandık. Ben işsiz kalmayı kabul ettim içime sindirdim, fakat benim yüzümden çocuklarımın mağdur olmasını istemem."





"BİR GÜN KRAVATIMI TAKACAĞIM"





Yaptığı işten asla gocunmadığını ifade eden Doğru, "Bir daha göreve dönmek isterim. Umutlarımı koruyorum, fakat dönmesem de bir şey değişmez. Yeniden hayata başlıyor olsaydım okumayı tercih etmezdim meslek sahibi olmayı tercih ederdim. Bir gün mutlaka gardrobumdaki takım elbisemi, kravatımı çıkarıp takacağım." dedi.