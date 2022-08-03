KHK ile son gün kıyımını CHP’li vekil doğruladı: 10 bin kamu çalışanı ihraç edildi

Kanun Hükmünde Kararname’nin süresinin dolmasına saatler kala 10 bine yakın kamu görevlisinin daha kurum amirinin onayı ile savunmaları dahi alınmadan meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı.







4 BİNİ POLİS İDDİASI

15 Temmuz sonrasında çıkarılan KHK ile kamudan ihraç edilen kamu görevlilerine 10 bin kişi daha eklendi. 375 sayılı KHK’ya dayanılarak ihraç edilen memurların beraat edenler, haklarındaki soruşturmalar takipsizlikle sonuçlananlardan oluşması dikkat çekti. İhraç edilenlerin 4 binin Emniyet mensubu olduğu ve tamamına yakının beraat ve takipsizlik alanlardan oluştuğu belirtildi.





“MASUMİYET KARİNESİ YOK SAYILDI”

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, hukuksuz ihraçlara sert tepki gösterdi: “OHAL sonrası kamudan amir kararıyla ihracın önünü üç yıllığına açan KHK’nın süresinin sona ereceği gün 10 bine yakın kamu personeli savunma hakları elinden alınarak ihraç edildi. Masumiyet karinesi yok sayıldı. Keyfilik, hukuksuzluk ve zulüm sürüyor.” dedi.







