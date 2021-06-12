Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır /12 Haziran 2021 12:38

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

Anayasa Hukukçusu ve CHP Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, onbinlerce kişiyi bir gecede mesleğinden ihraç eden KHK’ların dünya hukuk tarihinin en büyük hukuk katliamı olduğunu söyledi. Kaboğlu, ” Dünya hukuk tarihinin en büyük katliamıyla sivil ölümlere sebep oldular. Üniversitelerden pırıl pırıl doçentler, araştırma görevlileri gece yarılarında atıldı.” dedi.

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

Anayasa Hukukçusu ve CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Kanun Hükmünde Kararnamelerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Halk TV’ye konuşan Kaboğlu, KHK’ların dünya hukuk tarihinin en büyük hukuk katliamı olduğunu, hukuk yoluyla sivil ölümlere neden olunduğunu belirtti. Kaboğlu, “OHAL Komisyonu da bloke etmek için kuruldu” dedi.

HUKUK KATLİAMIYLA SİVİL ÖLÜMLER YAPILDI
Kaboğlu, şunları söyledi: “Üniversitelerden pırıl pırıl doçentler, araştırma görevlileri gece yarılarında atıldı. Hukuk fakültesinden tıp fakültesine kadar. Ben kaç kere Meclis kürsüsünden söyledim. Dünya hukuk tarihinin en büyük hukuk katliamı. Hukuk yoluyla sivil ölümlere neden olan düzenlemelerdir. Bu görüşümü halen muhafaza ediyorum. Niçin bunu vurguluyorum? Çünkü bu haksızlığa, toplu kıyımlara karşı bu yönetim çözüm bulmak için adım atmamıştır. OHAL Komisyonu bunları bloke etmek için kuruldu.”
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KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

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