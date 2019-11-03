'KHK’lar insan eliyle yapılmış bir felaket'

AKP kurucularından olan ve KHK ile 2016 yılında üniversiteden atılan Fatma Bostan Ünsal KHK TV'ye konuştu
'KHK’lar insan eliyle bir felaket ve insan eliyle bir felaket olduğu için çok daha yıkıcı' diyen Ünsal'ın
KHK’lıların eğitim ortalaması %98 olduğuna dikkat çekti . Bostan ayrıca Eğer Türkiye yöneticileri daha cahil, daha yoksul, daha hasta bir toplum istiyorlarsa KHK’ları devam ettirsin dedi
Fatma Bostan Ünsal'ın açıklamalarının satır başları :
- Partide farklı görüşlere kapalılık öyle bir boyutta ki sıkıntı bile olsa insanlar görüş belirtmemeyi tercih ediyorlar. Ak Parti’de maalesef öyle bir kültür oluştu.
-Benim için partiyle aramdaki en büyük ayrım noktası Cizre’de yaşanan sokağa çıkma yasağında, sivil toplum örgütlerinin o alanlara girememesi ve sivil kayıpların yaşanmasıydı.
- Bana göre KHK’lar insan eliyle bir felaket ve insan eliyle bir felaket olduğu için çok daha yıkıcı.
- Eğer Türkiye yöneticileri daha cahil, daha yoksul, daha hasta bir toplum istiyorlarsa KHK’ları devam ettirsin, çünkü KHK’lıların eğitim ortalaması %98’dir.
- Yargı paketi için dağ fare doğurdu diyebiliriz. Zaten anayasada var olan ifadeler tekrar pakette yer aldı. Bu da bize şunu gösterdi; var olan hükümler uygulanmıyor.
- Hukuk devleti kanun devletinin önündedir. Türkiye kanun devleti standartlarına bile uymuyor.
- AKP Milletvekilleri kendi menfaatleri söz konusu olunca nasıl itiraz edebiliyorlarsa halkın menfaatleri için de itiraz edebilmelidir.