'KHK’lar insan eliyle yapılmış bir felaket'

AKP kurucularından olan ve KHK ile 2016 yılında üniversiteden atılan Fatma Bostan Ünsal KHK TV'ye konuştu





'KHK’lar insan eliyle bir felaket ve insan eliyle bir felaket olduğu için çok daha yıkıcı' diyen Ünsal'ın

KHK’lıların eğitim ortalaması %98 olduğuna dikkat çekti . Bostan ayrıca Eğer Türkiye yöneticileri daha cahil, daha yoksul, daha hasta bir toplum istiyorlarsa KHK’ları devam ettirsin dedi





Fatma Bostan Ünsal'ın açıklamalarının satır başları :



