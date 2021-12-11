KHK’lar üç cana daha mal oldu: Aynı gün üç intihar

Diyarbakır’da bir KHK’lı, Denizli ve Uşak’ta ise KHK’lıların çocukları girdiği bunalım nedeniyle intihar etti.





Denizli’de babası memuriyetten, annesi ise hemşirelikten KHK ile atılan üniversite öğrencisi intihar etti. Uşak’ta ise babası KHK ile TSK’dan atılan 15 yaşındaki bir lise öğrencisi av tüfeğiyle intihar ederek yaşamına son verdi. Diyarbakır’da çocuk hastanesinde çalışırken KHK ile mesleğinden uzaklaştırılan bir çocuk annesi hemşire yaşamın son verdi. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından intihar haberini paylaşarak duruma tepi gösterdi.



