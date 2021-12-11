Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lar üç cana daha mal oldu: Aynı gün üç intihar /11 Aralık 2021 02:54

KHK’lar üç cana daha mal oldu: Aynı gün üç intihar

KHK’ların yol açtığı mağduriyetler üç yaşama daha mal oldu. Diyarbakır’da KHK’lı bir hemşire, Denizli ve Uşak’ta ise anne ve babası KHK ile kamudan ihraç edilen iki genç girdikleri bunalım sonrasında intihar etti.

Ben millete sesleniyorum

Diyarbakır’da bir KHK’lı, Denizli ve Uşak’ta ise KHK’lıların çocukları girdiği bunalım nedeniyle intihar etti.

Denizli’de babası memuriyetten, annesi ise hemşirelikten KHK ile atılan üniversite öğrencisi intihar etti. Uşak’ta ise babası KHK ile TSK’dan atılan 15 yaşındaki bir lise öğrencisi av tüfeğiyle intihar ederek yaşamına son verdi. Diyarbakır’da çocuk hastanesinde çalışırken KHK ile mesleğinden uzaklaştırılan bir çocuk annesi hemşire yaşamın son verdi. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından intihar haberini paylaşarak duruma tepi gösterdi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber KHK’lar üç cana daha mal oldu: Aynı gün üç intihar Sonraki Haber >>

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

Ben millete sesleniyorum

Ben millete sesleniyorum

TBMM Başkanvekili Celal Adan isyan ett,

TBMM Başkanvekili Celal Adan isyan ett,

Fırtınayla dine dönmüştü: Şimdi 'Siyasal İslam'a geçti

Fırtınayla dine dönmüştü: Şimdi 'Siyasal İslam'a geçti

İmamoğlu: Soylu'nun bir an önce tedavi olması lazım

İmamoğlu: Soylu'nun bir an önce tedavi olması lazım

CHP’den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' videosu

CHP’den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' videosu

İnsan Hakları raporu

İnsan Hakları raporu

Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti

Sokak röportajında genç kızın isyanı

Sokak röportajında genç kızın isyanı

Soylu ile A Haber bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız

Soylu ile A Haber bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:59:36