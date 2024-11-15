'KHK’larla yapılan işlemler hukuksuzdu, şimdi davalar AİHM’de çöküyor!'

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), güncel yargılamalarla ilgili dosyalarda ardı ardına Türkiye’yi mahkum ediyor. AİHM, son olarak önceki gün açıkladığı üç ayrı dosyada 499 kişinin tutukluluğunun ‘hukuka aykırı’ olduğuna hükmetti.





Son kararla birlikte AİHM; 15 Temmuz sonrası Türkiye aleyhine 60 farklı dosyada 2 bin 353 kişi hakkında ihlal ve bu dosyalarda toplam 10 milyon 763 bin 538 Euro tazminat ve masraf ödenmesine karar verdi.





Konu eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun da gündemindeydi. Son kararın kapağını paylaşan eski savcı Eminağaoğlu, şunları yazdı: “İHAM kararları uyarınca F... davaları her geçen gün çökmeye devam ediyor… Daha en başında, KHK’lar, KHK ile yapılan işlemler, soruşmalar ve yargılamalar hukuka uygun yapılsın, aksi halde her bir KHK’nın sonuçları, yargılamalar, mutlaka bir mağduriyet olarak Türkiye’nin önüne konulacak dedik…





Sözde bağımsız yargımız, sözde terörle mücadele edenler, güya F... ile mücadele ettiler, bildiklerini okudular… Bu süreci neden hukuksuzca yürüttüler dersiniz… Bilerek mi, bilmeden mi…”