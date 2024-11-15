Samanyolu Haber /Gündem / 'KHK’larla yapılan işlemler hukuksuzdu, şimdi davalar AİHM’de çöküyor!' /15 Kasım 2024 12:09

'KHK’larla yapılan işlemler hukuksuzdu, şimdi davalar AİHM’de çöküyor!'

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), güncel yargılamalarla ilgili dosyalarda ardı ardına Türkiye’yi mahkum ediyor. Yaşanan süreçte AKP iktidarının uyguladığı hukuksuzluğun uluslararası makamlarda tescil edilmesiyle ilgili eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'ndan önemli değerlendirmeler geldi.

SHABER3.COM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), güncel yargılamalarla ilgili dosyalarda ardı ardına Türkiye’yi mahkum ediyor. AİHM, son olarak önceki gün açıkladığı üç ayrı dosyada 499 kişinin tutukluluğunun ‘hukuka aykırı’ olduğuna hükmetti.

Son kararla birlikte AİHM; 15 Temmuz sonrası Türkiye aleyhine 60 farklı dosyada 2 bin 353 kişi hakkında ihlal ve bu dosyalarda toplam 10 milyon 763 bin 538 Euro tazminat ve masraf ödenmesine karar verdi.

Konu eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun da gündemindeydi. Son kararın kapağını paylaşan eski savcı Eminağaoğlu, şunları yazdı: “İHAM kararları uyarınca F... davaları her geçen gün çökmeye devam ediyor… Daha en başında, KHK’lar, KHK ile yapılan işlemler, soruşmalar ve yargılamalar hukuka uygun yapılsın, aksi halde her bir KHK’nın sonuçları, yargılamalar, mutlaka bir mağduriyet olarak Türkiye’nin önüne konulacak dedik…

Sözde bağımsız yargımız, sözde terörle mücadele edenler, güya F... ile mücadele ettiler, bildiklerini okudular… Bu süreci neden hukuksuzca yürüttüler dersiniz… Bilerek mi, bilmeden mi…”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'KHK’larla yapılan işlemler hukuksuzdu, şimdi davalar... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:42:40