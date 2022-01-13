KHK’lı akademisyen Nuriye Gülmen’in tutukluluğuna devam kararı verildi

15 Temmuz’dan sonra OHAL sürecinde Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edildikten sonra işine geri dönmek için Ankara Yüksel Caddesi’nde yaptığı eylemlerle tanınan akademisyen Nuriye Gülmen’in yargılandığı davanın 5. duruşması Çağlayan Adliyesi 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.







Mahkeme önceki duruşmalarda olduğu gibi Gülmen’in avukatlarının tüm taleplerini reddetti. 28. Ağır Ceza Mahkemesi hiçbir gerekçe göstermeden Nuriye Gülmen’in tutukluluğuna devam kararı vererek davayı 7 Nisan’a erteledi.







KHK’lara elindeki ‘işimi geri istiyorum’ yazan tek bir dövizle direnen akademisyen Nuriye Gülmen görevinden ihraç edildikten sonra uzun süre Yüksel Caddesi’nde eylem yapmıştı. Açlık grevine giren Nuriye Gülmen daha sonra 5 Ağustos 2020’de İdil Kültür Merkezi’nde 6 kişi ile birlikte gözaltına alınmış, 11 Ağustos 2020 tarihinde ise tutuklanmıştı.

