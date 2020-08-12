KHK’lı akademisyen Nuriye Gülmen tutuklandı

İdil Kültür Merkezi’ne yönelik polis baskınında gözaltına alınan HK ile görevinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen tutuklandı.





Halkın Hukuk Bürosu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gülmen ile birlikte gözaltına alınanlardan Rıdvan Akbaş’ın da tutuklandığını, Yasemin Karadağ, Fırat Kaya ve Ezgi Kul’un ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.









Açıklamada, “Müvekkillerimiz Nuriye Gülmen ve Rıdvan Akbaş tutuklandı. Müvekkillerimiz Yasemin Karadağ, Fırat Kaya ve Ezgi Kul adli kontrolle serbest bırakıldılar” ifadelerine yer verildi.





Grup Yorum’un yapacağı halk konseri öncesi 5 Ağustos’ta İdil Kültür Merkezi’ne yönelik polis baskını olmuş, Nuriye Gülmen’in de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık 4 gün gözaltının ardından dört gün daha gözaltı süresi aldırmıştı.





NURİYE GÜLMEN KİMDİR?

Akademisyen ve aktivist Nuriye Gülmen, 15 Temmuz’un ardından OHAL kapsamında çıkartılan 679 sayılı kanun hükmünde kararname ile çalıştığı üniversiteden Fethullah Gülen Cemaati üyesi olduğu iddia edilerek ihraç edildi.





Ankara Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde 9 Kasım 2016’da ‘İşimi Geri İstiyorum’ sloganıyla tek başına eylem başlattı.





Gülmen’in başlattığı eylemin kitleselleşmeye başlaması üzerine peş peşe yasaklar ve gözaltı süreçleri başladı. Gülmen ve akademisyen arkadaşı Semih Özakça açlık grevine girdiler. Tepkinin büyümesi üzerine ikili tutuklandı ancak açlık grevini sürdürdüler. 324 gün boyunca açlık grevine devam ettiler. Sağlık sorunlarının artması üzerine aylar sonra tahliye edildiler. Gülmen ve Özakça, OHAL komisyonunun başvurularını reddetmesinin ardından 26 Ocak 2018’de açlık grevine son verdi. Gülmen 34 kiloya düşmüştü.





OHAL Komisyonu’nun ret kararı Gülmen tarafından yargıya taşındı ancak yargı da işe iade talebini reddetti. Dosyası şu an bir üst mahkemede incelenmeyi bekliyor.