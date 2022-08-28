KHK’lı akademisyen ‘tıbbi bal’ araştırmasıyla ABD medyasına haber oldu

Teksas'ın dört bir yanından 60 bal örneği toplayan Öztürk, "Öğrencilerimle birlikte bu balların tıbbi potansiyeli olup olmadığını inceliyoruz." dedi.







Post doktorasını ABD'de yapan Öztürk, Türkiye'ye hizmet etmek için aldığı davet üzerine 2013'te Samsun'da göreve başladı. Öztürk, "Türkiye'de de bu araştırmaları yapıyordum. Üniversitemiz kapandı, ihraç edildik. Mecburen ABD'ye geri döndüm. Dönmeseydim terörist ilan edilip tutuklanacaktım." dedi.





Bold Medya'nın özel haberine göre, OHAL döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Samsun Canik Başarı Üniversitesi Bal Araştırma Merkezi’nde görev yapan Yrd. Doç. Ferhat Öztürk, tıbbi bal üzerine yaptığı araştırmasıyla ABD’nin Teksas eyaletindeki KSAT News‘e haber oldu.





60 ÇEŞİT BAL TOPLADI

ABD’de üretilen balların tıbbi özelliği olup olmadığını araştıran Öztürk, KSAT News’e yaptığı açıklamada, “Dünyada tıpta kullanılan ballar daha çok Zelanda ve Avustralya’da üretiliyor. ABD’de tıbbi bal üzerine henüz bir sektörü yok. Teksas’ın her yerinden yaklaşık 60, San Antonio’dan 35 bal örneği topladım. Öğrencilerimle birlikte bu balların tıbbi potansiyeli olup olmadığını inceliyoruz. Ayrıca piyasada satılan mevcut şifalı ballarla karşılaştıracağız.” dedi.





“ABD’YE DÖNMESEYDİM TUTUKLANACAKTIM”

KHK ile kapatılan Canik Başarı Üniversitesi’nde de aynı konu üzerinde araştırma yapan Öztürk, “Üniversitemiz kapanmasaydı, biz hala çalışıyor olsaydık çoktan bu konudaki araştırmalarımı geliştirmiş, profesör olmuştuk. 6 yıl önce ABD’ye geri döndüm. Türkiye’de kalsam terörist olacaktım. Üniversitenin rektörü fişlendiği için 6 yıl hapis yattı. Ben de aynı hukuksuzluğa maruz kalacaktım. Benim gibi birçok akademisyen ABD’ye göç etmek zorunda kaldı ama buradaki üniversitelerden kabul aldı.” dedi.Teksas Üniversitesi’nin sadece San Antonio’daki kampüsünde 35 bin öğrenci bulunuyor. Öztürk’ün görev yaptığı Integrative Biyology bölümünde ise binden fazla öğrenci var.





POST DOKTORASINI ABD’DE YAPTI, DAVET ALINCA TÜRKİYE’YE GERİ DÖNDÜ

Post-doktorasını 2003-2013 yılları arasında Amerika’da yapan Ferhat Öztürk, Samsun Canik Başarı Üniversitesi tarafından davet alınca 2013’te Türkiye’ye geri döndü ve araştırmalarına burada devam etti. Üniversitenin Bal Araştırma Merkezi’nde ve Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde hem öğretim üyesi hem yönetici olarak 3 yıl çalıştı.





HAKKINDA AÇILAN DAVA NEDENİYLE EŞİNE VE KIZINA PASAPORT VERİLMEDİ

15 Temmuz’un ardından üniversitesi kapatıldı. Kendisi ihraç edildi, bilimsel çalışmaları yarım kaldı. Üniversitenin rektörü Yunus Bekdemir’i de tutukladılar. Ferhat Öztürk, ABD vizesi olduğu için Amerika’ya geri döndü ancak ailesini yanında götüremedi.





Hakkında Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında dava açıldığı için küçücük kızına 15 aylık olana kadar pasaport verilmedi. Ailesi, “Babası gelsin, teslim olsun, pasaport verelim” cümleleriyle karşılaştı. Eşinin pasaportu ise yine aynı n edenle iptal edildi. Meriç Nehri üzerinden Türkiye’yi terk etmek zorunda kalan eşi ve kızıyla ancak Nisan 2019’da bir araya gelebildi.Ferhat Öztürk, Canik Başarı Üniversitesi’nde de balın iyileştirici özelliği üzerinde çalışıyordu.Üç yıl ailesini bekleyen Öztürk, bu süre içinde Amerika’da kolejlerde biyoloji ve fen bilgisi öğretmenliği yaptı. Daha sonra bir yıl Alma College’de misafir akademisyen olarak çalıştı. Önce gönüllü olarak çalışmaya başladığı Teksas Üniversitesi’nde 8 ay önce resmi olarak yardımcı doçent oldu.







ABD’deki arıcı derneklerinin yıllık ve aylık konferanslarına giderek üniversite laboratuvarında tıbbi bal üzerine yaptığı çalışmaları anlatan Öztürk, o sunumlar vesilesiyle KSAT News’in dikkatini çekti.





Bold Medya’ya konuşan Ferhat Öztürk, “Uzun vadede balın, yara ve diğer hastalıkların üzerindeki iyileştirici etkisini bulmaya çalışıyor. Asıl amacımız balın tıbbi potansiyelini araştırmak. Bal, enfeksiyondan mide, bağırsak, kalp ve göz hastalıklarına kadar tüm alanlarda kullanılıyor. Kısa vadede Teksas’ta üretilen 60 çeşit baldan hangisinin tıbbi olarak daha üstün özelliklere sahip olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Eğer Teksas’ta yüksek potansiyelli bir bal keşfedersek tıbbi olarak üretim yapılacak.” ifadelerini kullandı.