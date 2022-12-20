Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lı anne babaları gözaltına alındı, iki küçük çocuk karakolun önünde bekliyor /20 Aralık 2022 18:06

KHK’lı anne babaları gözaltına alındı, iki küçük çocuk karakolun önünde bekliyor

15 Temmuz sonrası yaşanan KHK zulmünde çocuklar mağdur olmaya devam ediyor. Son olaylardan biri ise Edirne'de yaşandı.

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KHK’lı öğretmenler Emine ve Bekir Hopa çiftinin Edirne’de jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. 7 ve 10 yaşındaki kızlarının ise anne babaları sorgulanırken dışarıda beklediği belirtiliyor.

İnsan hakları savunucusu ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, konuyla ilgili paylaşımında, “Emine- Bekir Hopa çifti gözaltında, çocukları jandarma önünde mahzun bekliyor! Babaanne, büyükbaba ağır hasta. Anneanne, dede ölmüş. Bu çocuklara ne olacak, nereye gidecek? En azından anne serbest bırakılsın, yeni bir mahpus çocuğu daha ana, babasız ölmesin!” ifadelerini kullandı.


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