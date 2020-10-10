Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lı askeri öğrenci: Hak aramak vatan hainliğiyse ben vatan hainiyim /10 Ekim 2020 10:00

KHK’lı askeri öğrenci: Hak aramak vatan hainliğiyse ben vatan hainiyim

Hak arayanların vatan haini gibi gösterildiğini belirten KHK’lı askeri öğrenci Ümit Can Orman, “Hak aramak vatan hainliğiyse ben vatan hainiyim” dedi. Özorman, “Benden sadece üniformamı aldılar, ancak askerlik ruhumu alamazlar” dedi.

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Okulu KHK ile kapatılan askeri öğrenci Ümit Can Orman hak arayanların vatan haini gibi gösterildiğini dikkat çekerek, “Hak aramak vatan hainliğiyse ben vatan hainiyim” dedi.



ÖĞRENCİ İKEN ATILDIK, BİZİ ASKERE ÇAĞIRDILAR
15 Temmuz ve sonrasında yaşadığı süreci KHK TV’de anlatan Özorman “Bu süreçte çok kişi mağdur edildi. Ben de bu süreçte sağlığımı kaybettim. Asker öğrenci iken atıldık. Ancak sonra bizleri askere çağırdılar. Böyle şeyler filmlerde olur diye biliyordum ancak bizim ülkemizde de oldu” ifadeleri kullandı.

BENDEN ASKERLİK RUHUMU ALAMAZLAR
Askerliğin sadece üniforma giymek olmadığını kaydeden Özorman, “Benden sadece üniformamı aldılar, ancak askerlik ruhumu alamazlar” dedi. Yaşadıklarını “MS’im Komutanım” adlı kitapta anlatan Ümit Can Özorman verdiği hak mücadelesine bu kitapta yer verdiğini sözlerine ekledi.
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