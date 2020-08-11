Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lı Başkomiser Bayram: İki kez ihraç edildim, hapis yattım ama eşimin terk etmesi kadar koymadı! /11 Ağustos 2020 12:03

KHK’lı Başkomiser Bayram: İki kez ihraç edildim, hapis yattım ama eşimin terk etmesi kadar koymadı!

KHK’lı Başkomiser Murat Bayram, ihraç olmasının ardından yaşadıklarını KHK TV‘ye anlattı.

İşte KHK Mağduru Başkomiser'in yaşadıkları

KHK’lı Başkomiser Murat Bayram, meslek yaptıkları dönemde kendisine ihdas edilen devletin aracına cebinden yakıt koyduğunu, kimseye kumpas kurmadığını, aksine insanları topluma kazandırmak için uğraş verdiklerini söyledi. Bir terör örgütü mensubu kadını ikna ettikleri ve ailesiyle barıştırdıkları süreci duygulanarak anlatan Bayram, günümüzde bunların aksine terörist olmayan insanların kriminalize edildiğini vurguladı.

KHK’lı Başkomiser Murat Bayram, ihraç olmasının ardından yaşadıklarını KHK TV‘ye anlattı.
 
Süreçte en çok eşinin kendisinden ayrıldığını belirten Murat Bayram, “Hiç bir şeye üzülmedim ancak eşimden yediğim darbe beni yıktı. Kendisi memurdu atılmaktan korktuğu için ben cezaevinde iken kağıt üzerinde boşanalım dedi. Dışarıya çıkınca acı gerçeği öğrendim. Aslında beni gerçekten boşamış.” dedi.

Bir çocuğunun eski eşinde diğerinin ise kendisinde olduğunu aktaran İhraç Başkomiser Murat Bayram, şu anda özel bir şirkette çalıştığını eskiye göre çok az kazanmasına rağmen parasının daha bereketli olduğunu ifade etti.

“KİMSEYE KÜS VE KIRGIN DEĞİLİM”

İli kez ihraç olduğunu aktaran Bayram, kimseye küs veya kırgın olmadığını, hukuksuzlukların kısa sürede sona ereceğine inandığını kaydetti. Bayram, “Bugün dönsem vazifemi hukukun bana verdiği yetki çerçevesinde en iyi şekilde yaparım. O yüzden bir yere gitmeyi düşünmüyorum çünkü vatanımı çok seviyorum” diye konuştu.
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