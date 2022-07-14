KHK’lı Başkomiser, ‘Sarallar’ albümünü açtı; rejim, tetikçileri sokağa salmış!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi’nde görev yapan KHK’lı başkomiser Turgay Karagöz, geçtiğimiz hafta yapılan Sarallar operasyonu sonrası ‘albümünü’ açtı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara, “Gündemdeki Sarallar Çetesi ile ilgili bir kaç gerekli bilgi paylasayım.” diyerek başlayan Karagöz’ün açıklamaları, bugün ‘bitirilmek’ için operasyon yapılan Sarallar’ın geçmişte AKP rejimi tarafından korunduğunu ortaya koyuyor.
Güncel soruşturmalar kapsamında kermes yapanları, mağdur ailelere yardım ulaştıranları, bankaya para yatıranları, sendikaya üye olanları hatta lohusa kadınları bile tutuklatan AKP, 17/25 büyük yolsuzluk soruşturmasından sonra ne kadar mafya, suç örgütü varsa hepsini sokağa salmış…
KALAN ÖMÜRLERİNİ CEZAEVİNDE GEÇİRMELERİ GEREKİYORDU!
Turgay Karagöz’ün paylaşımları şöyle: (YAZIM HATALARI PAYLAŞIM SAHİBİNE AİTTİR)
Sarallar Grubuna 2006 yilinda 3 ayri operasyon yapmistik ve cok sayida cinayeti bizzat Sarallarin tuttugu tetikciler itiraf etmis, cinayet silahlarini bile gomdukleri mezardan, Halicten cikarmayi basarmistik.
O tetikcilerin koordinesi Sarallar adina asagidaki resimlerde goreceginiz Savas Sarmusak yapiyordu. Bu delil ve itiraflarla Burhanettin Saral basta olmak uzere hepsinin kalan omurlerini cezaevinde gecirmesi grekiyordu. Cunku net sekilde aydinlanan 4 cinayet vardi.
17/25 SONRASI HEPSİ SALIVERİLMİŞ, YENİ ÇETE KURMUŞLAR!
17-25 sonrasi bu AKP ne yapti biliyor musunuz? Bu adamlarin hepsini saldi. Bizzat bana Bayrampasa’da Sahinlerin adami diye oldurdugu iki telefoncunun tezgahin arkasina nasil devrildigine, silahlari Halic’in neresine attiklarina kadar anlatan tetikci Turgay Akar’i daha sonra @timursoykan Baronlar Savasi kitabinda buldum.
Hepsi cikmis, yeni bir cete kurmus, baska bir cete savasia girmis ancak bu sefer Ölen taraf kendileri olmustu. Yine Sarallarin tetikcisi Haci Osman Sezen ile birlikte vurulmuslardi.
AKP sadece Ergenekoncu ve Balyozculari degil, belki en az 40-50 cinayet islemis ve bunlarin bir kisminda herseyiyle tamam delillerle yargi onune cikip hukum giymis tetikcileri bile birakti. Ulke tamamen cetelestikten sonra simdi operasyon yaptiriyor polise. Yatacak yeriniz yok.
TETİKÇİ: 4 BİN TL’YE ANLAŞTIM, İŞİ BİTİRDİM
Bu cocugun adi Sadettin Kocak. Resmini Facebook’dan bulabildigime gore muhtemelen su an ozgurlugun tadini cikariyor. Sarallar adina cinayetler islemis bir tetikci. Tapelerde bir otelcinin oldurulmesiyle ilgili “Sado’nun isi” diye konusulunca tetigi bu kisinin cektigini anladik.
Sorguda elimizdeki delili tam gostermeden birazcik herseyi bildigimiz imajini verince daha az ceza alabilmek icin itirafa basladi. Onune bir paket sigara attim. Sabaha kadar anlatti. O zamanin parasiyla 4000 liraya anlasmis. Ama onu da alamamis. “abi 400 lirasini verdiler”dedi
400 liraya tanimadigi bir kisiyi oldurmustu ve hic pismanlik hissetmiyordu. “Neden uzgun degilsin?” dedim. “Ben boyleyim abi babam oldugunde de hic aglamamistim” dedi. Cinayetten sonra Fatih’ten kosarak Zeytinburnu’na kadar kacmis. Orda silahi bir mezara gommus. Aksama kendine talimat verenlerle Beyoglunda bulusmus.
CİNAYET SİLAHINI GÖMDÜĞÜ YERDEN ÇIKARDIK
‘Kusun kanadini kirmissin’ diye cinayetin istenildigi gibi sonuclandigini soyleyip tebrik etmisler. Sonra bir sure ortadan kaybolsun diye yazlik bir bolgeye birinin yanina yollamislar hemen o gece. Gittik gomdugu silahi bulduk.
Birlikte cinayeti isledigi kisileri sorguladik bu sorgu uzerine, onlar da itiraf etti. Hatta bir kadin vardi hic unutmuyorum, oylesine uzmanlasmisti ki adam oldurme konusunda nasil oldureceklerini konusurlarken siyanurle adam oldurunce etkisinin ne olacagini bile biliyordu.
Su testisi su yolunda kirilmadiysa bu kisilerin hepsi disarida simdi. Cezaevleri de kermes yaparak cezaevinde cemaat sorusturmalarindan tutuklanmislarin ailelerine 3-5 kurus yardim yapmaya calisanlarla dolu. Bu ulke iflah olur mu?
(YAZIM HATALARI PAYLAŞIM SAHİBİNE AİTTİR)