KHK’lı Başkomiser, ‘Sarallar’ albümünü açtı; rejim, tetikçileri sokağa salmış!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi’nde görev yapan KHK’lı başkomiser Turgay Karagöz, geçtiğimiz hafta yapılan Sarallar operasyonu sonrası ‘albümünü’ açtı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara, “Gündemdeki Sarallar Çetesi ile ilgili bir kaç gerekli bilgi paylasayım.” diyerek başlayan Karagöz’ün açıklamaları, bugün ‘bitirilmek’ için operasyon yapılan Sarallar’ın geçmişte AKP rejimi tarafından korunduğunu ortaya koyuyor.

Güncel soruşturmalar kapsamında kermes yapanları, mağdur ailelere yardım ulaştıranları, bankaya para yatıranları, sendikaya üye olanları hatta lohusa kadınları bile tutuklatan AKP, 17/25 büyük yolsuzluk soruşturmasından sonra ne kadar mafya, suç örgütü varsa hepsini sokağa salmış…

KALAN ÖMÜRLERİNİ CEZAEVİNDE GEÇİRMELERİ GEREKİYORDU!

Turgay Karagöz’ün paylaşımları şöyle: (YAZIM HATALARI PAYLAŞIM SAHİBİNE AİTTİR)

Sarallar Grubuna 2006 yilinda 3 ayri operasyon yapmistik ve cok sayida cinayeti bizzat Sarallarin tuttugu tetikciler itiraf etmis, cinayet silahlarini bile gomdukleri mezardan, Halicten cikarmayi basarmistik.



O tetikcilerin koordinesi Sarallar adina asagidaki resimlerde goreceginiz Savas Sarmusak yapiyordu. Bu delil ve itiraflarla Burhanettin Saral basta olmak uzere hepsinin kalan omurlerini cezaevinde gecirmesi grekiyordu. Cunku net sekilde aydinlanan 4 cinayet vardi.







17/25 SONRASI HEPSİ SALIVERİLMİŞ, YENİ ÇETE KURMUŞLAR!





17-25 sonrasi bu AKP ne yapti biliyor musunuz? Bu adamlarin hepsini saldi. Bizzat bana Bayrampasa’da Sahinlerin adami diye oldurdugu iki telefoncunun tezgahin arkasina nasil devrildigine, silahlari Halic’in neresine attiklarina kadar anlatan tetikci Turgay Akar’i daha sonra @timursoykan Baronlar Savasi kitabinda buldum.







Hepsi cikmis, yeni bir cete kurmus, baska bir cete savasia girmis ancak bu sefer Ölen taraf kendileri olmustu. Yine Sarallarin tetikcisi Haci Osman Sezen ile birlikte vurulmuslardi.