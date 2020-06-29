KHK’lı doktor cezaevinde kalp krizi geçirdi, yoğun bakımda

Mersin Tarsus Cezaevinde tutuklu bulunan KHK’lı doktor Faruk Gülek, iki gün önce kalp krizi geçirdi. Şu anda Adana Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda bulunan Gülek’in durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hipertansiyon hastası olan Gülek’in hastaneye kaldırıldığı bilgisini veren Ömer Faruk Gergerlioğlu, hastanın bilincinin hala bulanık olduğunu söyledi.





“NİCE HAYATLARI MAHVETTİLER”

Gergerlioğlu, “Genç doktor hizmet verecekken hayatı karartıldı! Doktor Faruk Gülek, KHK’lı. Tarsus Cezaevinde’ydi. Yargıtay onadı, üzüntü ve hipertansiyon, kalp krizi… Şu an Adana şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda. Bilinci bulanık halen. Nice hayatı mahvettiler!” dedi.



