Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lı doktorlar ve sağlık çalışanları için dikkat çeken çağrı! /21 Mart 2020 09:47

KHK’lı doktorlar ve sağlık çalışanları için dikkat çeken çağrı!

KHK’lar ile kamu görevlerinden uzaklaştırılan cezai işlem görmemiş doktorlar ve sağlık çalışanları için dikkat çeken bir çağrıda bulunuldu.

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Haklarında herhangi bir cezai işlem olmamasına rağmen Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden uzaklaştırılan sağlık çalışanlarına ilişkin Gelecek Partisi'nden açıklama yapıldı.

Genel Başkanlığı'nı eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı Gelecek Partisi'nin internet sitesinde yer açıklamada "KHK’lar ile kamu görevlerinden uzaklaştırılan cezai işlem görmemiş doktorlar ve sağlık çalışanları acilen görevlerine iade edilmelidir!" denildi.

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"KHK’lar ile kamu görevinden uzaklaştırılan ve haklarında herhangi bir cezai işlem yapılmamış olan doktorlar ve hemşire, hasta bakıcı vb. diğer sağlık çalışanlarının iadeleri karara bağlanıp aciliyet kesbeden alanlara atamaları gerçekleştirilmelidir.
Her zaman olduğu gibi, bu tür kriz dönemlerinde de en değerli sermayemiz tecrübeli insan kaynağımızdır. Bu vesileyle hem bir hukuksuzluk sürecinin daha fazla sürdürülmesine son verilmiş olup toplumsal barışa katkı sağlanmış olacak; hem de Korona salgınıyla mücadelede insan kaynağımızın deneyimlerinden istifade edilmiş olacaktır."
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