KHK’lı eski askere ölüm döşeğinde ‘infaz erteleme’

İnsan hakları savunucusu ve HDP Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Emin Güven’in durumuyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Şunları yazdı:







Emin Güven KHK ile ihraç eski bir TSK mensubu. Ekim ayında geç teşhis edilen beyin tümörü bulundu. Ameliyat sonrası infaz erteleme ile yoğun bakımda kalıp tahliye yerine cezaevine gönderildi!





Evrakla yapılabilecekken İstanbul’a Adli Tıp’a sevk edildi! Yolda ve Metris’te perişandı. Yine tahliye etmediler, yatak yaraları ve enfeksiyonları kötüleşti, en sonunda ölüm döşeğinde infaz erteleme verildi!





Ağır ihmal ve gecikmelerden 48 yaşındaki kişi ölümün eşiğinde ve artık kemoterapi alacak hali de yok! Zulümat Bakanı @bybekirbozdag bu skandallara susuyorsun!