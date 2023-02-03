Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lı eski askere ölüm döşeğinde ‘infaz erteleme’ /03 Şubat 2023 19:10

KHK’lı eski askere ölüm döşeğinde ‘infaz erteleme’

KHK’yla ihraç edilip tutuklanan Emin Güven’in beynindeki tömür geç fark edildi. Hastalığı ilerledi. Ailesinin ‘infaz erteleme’ taleplerine olumsuz cevap verildi. Tedavisi tam olarak yapılamayan Güven, ölümün kıyısına geldi. ‘İnfaz erteleme’ verildiğinde artık çok geçti. Hastalık o kadar ilerledi ki, bilincini kaybettiği için kemoterapi bile yapılamıyor.

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İnsan hakları savunucusu ve HDP Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Emin Güven’in durumuyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Şunları yazdı:

Emin Güven KHK ile ihraç eski bir TSK mensubu. Ekim ayında geç teşhis edilen beyin tümörü bulundu. Ameliyat sonrası infaz erteleme ile yoğun bakımda kalıp tahliye yerine cezaevine gönderildi!

Evrakla yapılabilecekken İstanbul’a Adli Tıp’a sevk edildi! Yolda ve Metris’te perişandı. Yine tahliye etmediler, yatak yaraları ve enfeksiyonları kötüleşti, en sonunda ölüm döşeğinde infaz erteleme verildi!

Ağır ihmal ve gecikmelerden 48 yaşındaki kişi ölümün eşiğinde ve artık kemoterapi alacak hali de yok! Zulümat Bakanı @bybekirbozdag bu skandallara susuyorsun!
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