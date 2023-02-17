Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lı imam ‘672’li yazılı TIR’la depremzedelere yardım götürdü /17 Şubat 2023 00:37

KHK’lı imam ‘672’li yazılı TIR’la depremzedelere yardım götürdü

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma ve can kaybına neden olurken depremzedeler için başlatılan yardım seferberliğine Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ihraç edilen kamu personelleri de katıldı. Afet bölgesine yardım götürenler KHK’lılaran biri de 672 sayılı KHK ile ihraç edilen imam Mehmet Tombak oldu.

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İmamlık görevinden 672 sayılı KHK ile ihraç edilen Mehmet Tombak, TIR şoförlüğü yapıyor. Deprem haberini duyduktan sonra TIR’a atlayan Tombak, bölgeye yardım götürmek için seferber oldu. Tombak, depremin en çok hasar verdiği Kahramanmaraş’a yardım götürdükten sonra yaşadıklarını şöyle anlattı: “Depremin ikinci günü oradaydım. Tüm yardımları AFAD’a teslim ettim. Çünkü orada bir yangın var ve bu yangın el birliğiyle söndürülmeli. Benim için her insan kendi canımdandır. Her ne kadar terörist ilan edilsem de ben üzerime düşen görevi yerine getirmeye yemin ettim.”

Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in aktardığına göre, Tombak’ın bölgeye gittiğini duyan 3 KHK’lı arkadaşı da yardım götürmek için harekete geçti. Tombak, “Biz KHK’lılar olarak her zaman olduğu gibi ‘dayanışma yaşatır’ mottosuyla üzerimize ve düşen sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, yaraları sarmaya azmettik” ifadelerini kullandı.

KHK’LILAR PLATFORMU DA DEPREM BÖLGESİNDE
Diğer yandan KHK’lılar Platformu da deprem bölgesinde çalışmalar yürütüyor. Depremin yaşandığı 10 ilde çalışmalar yapan KHK Platformları Birliği de bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “KHK’lı Platformları Birliği adına deprem bölgesindeki depremzedeleri ziyaret edip destek olmak adına ziyarete başladılar. Hatay’dan başlayan ziyaret ağı Osmaniye ve Gaziantep’le devam ediyor. Yaralarımızı dayanışmayla saracağız” ifadeleri yer aldı.

Aydın KHK’lılar Platformu ise şu açıklamayı yaptı: “Bugün bir depremzede aile için bulduğumuz evi can dostlarımızla temizledik, yarın eşyaları gelecek. Niyet ediyoruz, Rabbim tüm kapıları açıyor. Dayanışma yaşatır. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Hep birlikte başaracağız.”


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