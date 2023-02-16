Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lı imam, TIR’ıyla depremzedelere yardım götürüyor /16 Şubat 2023 18:30

KHK’lı imam, TIR’ıyla depremzedelere yardım götürüyor

Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen bir imam, üzerine ihraç edildiği KHK numarasını astığı TIR’ıyla depremzedelere yardım taşıyor. 672'li sayılı KHK ile ihraç edilen Mehmet Tombak, üzerine “672'li” yazdığı TIR'la deprem bölgesine gitti. Tombak, götürdüğü yardımları AFAD'a teslim ederek, "Yaraları sarmaya azmettik" dedi.

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672 numaralı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen bir imam olan Mehmet Tombak, üzerine “672’li” yazdığı TIR’ıyla deprem bölgesine yardım taşıyor.

Merkez üssü Maraş olan deprem felaketinin ardından depremzedelerle dayanışma büyüyerek devam ediyor. Bölgeye yardım götürenlerden biri de Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden ihraç edilen kamu personelleri oldu. 672 sayılı KHK ile ihraç edilen imam Mehmet Tombak, üzerine ‘672’li’ yazdığı TIR’la birlikte yardım bölgesine gitti. Tombak, “Dayanışma yaşatır” ifadelerini kullandı.

İHRAÇ EDİLDİ, TIR ŞOFÖRLÜĞÜ YAPIYOR

Gazete Duvar’ın haberine göre, imamlık görevinden 672 sayılı KHK ile ihraç edilen Mehmet Tombak, TIR şoförlüğü yapıyor. Deprem haberini duyduktan sonra TIR’a atlayan Tombak, bölgeye yardım götürmek için seferber oldu. Tombak, depremin en çok hasar verdiği Maraş’a yardım götürdükten sonra yaşadıklarını şöyle anlattı: “Depremin ikinci günü oradaydım. Tüm yardımları AFAD’a teslim ettim. Çünkü orada bir yangın var ve bu yangın el birliğiyle söndürülmeli. Benim için her insan kendi canımdandır. Her ne kadar terörist ilan edilsem de ben üzerime düşen görevi yerine getirmeye yemin ettim.”

Tombak’ın bölgeye gittiğini duyan 3 KHK’lı arkadaşı da yardım götürmek için harekete geçti. Tombak, “Biz KHK’lılar olarak her zaman olduğu gibi ‘dayanışma yaşatır’ mottosuyla üzerimize ve düşen sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, yaraları sarmaya azmettik” diyor.

KHK PLATFORMU DA DEPREM BÖLGESİNE YARDIM GÖTÜRÜYOR

Öte yandan KHK’lılar Platformu da deprem bölgesinde çalışmalar yürütüyor. Depremin yaşandığı 10 ilde çalışmalar yapan KHK Platformları Birliği de bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “KHK’lı Platformları Birliği adına deprem bölgesindeki depremzedeleri ziyaret edip destek olmak adına ziyarete başladılar. Hatay’dan başlayan ziyaret ağı Osmaniye ve Gaziantep’le devam ediyor. Yaralarımızı dayanışmayla saracağız” ifadeleri yer aldı.

Aydın KHK’lılar Platformu ise şu açıklamayı yaptı: “Bugün bir depremzede aile için bulduğumuz evi can dostlarımızla temizledik, yarın eşyaları gelecek. Niyet ediyoruz, Rabbim tüm kapıları açıyor. Dayanışma yaşatır. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Hep birlikte başaracağız.”
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