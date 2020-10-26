Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lı istihbaratçı polis müdürü Erdoğan’ın ‘kumpas davaları’nın perde arkasını anlattı /26 Ekim 2020 13:01

KHK’lı istihbaratçı polis müdürü Erdoğan’ın ‘kumpas davaları’nın perde arkasını anlattı

Telekulak suçlamasıyla 2 yıl cezaevinde tutulan KHK’lı İstihbarat Müdürü Mesut Yılmaz, ilk kez konuştu. Derin devlete yönelik operasyonları ve Tayyip Erdoğan’ın rolünü anlattı.

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Tayyip Erdoğan rejiminin ‘kumpas davaları’ olarak tanımladığı Ergenekon, Balyoz, Hrant Dink, Tahşiye ve telekulak davalarında İstanbul Emniyeti İstihbarat Müdürü olan KHK’lı polis Mesut Yılmaz, gazeteci Adem Yavuz Arslan’a konuştu. Telekulak suçlaması ile 2 yıl hapis yatan Yılmaz, bu davaları birinci elden bilen, görev alan, operasyonların perde arkasına dair bilgilere sahip bir isim.


 
Mesut Yılmaz, Ergenekon Operasyonu’nun başlaması ve gelişmesi, Ergenekon’a bakan büronun kuruluş hikayesi, dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un tutuklanması, ‘Sahte delil’ tartışmasının detaylarını anlattı.

Erdoğan’ın telefon kayıtlarının İşçi Partisinde bulunmasının perde arkasını aktardı. Kuddusi Okkır’ın tutuklanması ve hastalanma süreci, Türkan Saylan’ın evinin aranması ve sonrasında yaşananlar, Gezi olayları ve Şike Davası’na kadar en kritik süreçlerin bilinmeyenlerini tek tek dile getirdi.
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