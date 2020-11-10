Samanyolu Haber /Gündem / KHK’li istihbaratçı Şike Operasyonu ve Telekulak-VIP dinleme iddialarını anlattı /10 Kasım 2020 13:29

KHK’li istihbaratçı Şike Operasyonu ve Telekulak-VIP dinleme iddialarını anlattı

Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Mesut Yılmaz, 5 milyon kişinin dinlendiği iddiaları ve şike operasyonlarının nasıl başladığına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Gazeteci Adem Yavuz Arslan, YouTube kanalında KHK ile kamu görevinden uzaklaştırılan ve Cemaat soruşturmaları kapsamında 2 yıl hapis yatan eski İstanbul İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Mesut Yılmaz’ı konuk etti. Arslan, Yılmaz ile çok konuşulan ‘Telekulak-VİP dinleme’ davalarını masaya yatırdı.


 
Yılmaz’ın, Erdoğan’ın ‘kumpas’ dediği davalara ilişkin önemli veriler paylaştığı konuşmasında, Havuz medyasının VIP dinleme diyerek manşetlere taşıdığı, 5 milyon kişinin dinlendiği iddialarına da cevap verdi.

Yılmaz ayrıca, uzun yıllar konuşulan şike operasyonları ile ilgili de önemli bilgileri izleyici ile paylaştı. Aziz Yıldırım’ın bir suç örgütü takibi sırasında telefonlara takıldığını anlatan Yılmaz, kendisini tutuklayan hakimle arasında geçen trajikomik diyaloğu ve savcının “dosya boş ama 2 yıl yatarsın” demesini anlatıyor.
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