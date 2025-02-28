KHK’lı istihbaratçı Yılmaz’dan Ruşen Çakır’a yalanlama: 'Ortamı boş buldun, sallıyorsun!'

TR724'te yer alan habere göre Yılmaz, “Ah Ruşen Çakır; boş buldun ortamı sallıyorsun! Hiçbir Ergenekon soruşturmasının adli veya istihbari konusu olmadın. Neden mi? Ergenekon sanıkları ile irtibatın vardı fakat aynı zamanda düzenli MİT’ten S.A ile de görüşüyordun. Biz adli bir şey göremedik. Bir şey okursa MİT bize bildirir diye hiçbir zaman Ergenekon operasyonunun konusu olmadın. Yani senin iddian yellen yellen ipe diz kabilinden. Operasyon yapılacak kadar önemli değilsin yani:)” ifadelerini kullandı.
Ergenekon soruşturması sürecinde kendisinin de hedef olduğunu anlattığı bir video yayınladı. Konuyu o dönem Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül’ün danışmanı Ahmer Sever’e açtığını, ardından Gül’le konuştuğunu söylüyor. Görüşmeler sonrası kendisine ‘Aman kendisine dikkat etsin’ denildiğini ve ‘tutuklanmasının’ engellendiğini savunuyor. Mesut Yılmaz, söz konusu videoyla ilgili şu paylaşımı yaptı:
Ah Ruşen Çakır; boş buldun ortamı sallıyorsun:
Hiçbir Ergenekon soruşturmasının adli veya istihbari konusu olmadın. Neden mi?
1. Ergenekon sanıkları ile irtibatın vardı fakat aynı zamanda düzenli MİT’ten S.A ile de görüşüyordun. Biz adli bir şey göremedik, “Bir şey okursa MİT bize bildirir” diye hiç bir zaman Ergenekon Operasyonunun konusu olmadın. Yani Altaylı’nın babaannesinin senin gibiler için söylediği bir söz var; yellen yellen ipe diz:)
2. Diğer taraftan Erdoğan adli soruşturmalara müdahil olamadığı için bizleri hukuksuz ve insanlıktan uzak bir şekilde tasfiye etti. Örnek mi istiyorsun:
– Balyoz’un ilk duruşması sırasında mahkeme başkanı Ömer Diken Silivri’de mahkemenin kapılarını kapattı. Erdoğan bizzat A.F.Y’e ve Baş savcı vekili F.S. ulaştı; söyleyin mahkeme başkanına en fazla 5 kişiyi tutuklasın diye. Bizzat beni gönderdi Silivri’ye mahkeme başkanına fiziki ulaşıp Erdoğan’ın talebini ileteyim diye. Ne mümkün ulaşmak. Ömer Diken’e kimse ulaşamadı ve 163 kişiyi tutukladı.
– Göksel Gümüşdağı şike kapsamıma sokmayın dedi; adamı savcı sanık olarak ifadeye çağırdı.
Yani Ruşen efendi bizim zamanımızda Erdoğan’ın ricası yargı kararı olarak uygulanmıyordu ki Abdullah Gül zaten bu işlere girmezdi. O yüzden bizleri tasfiye etti. Şimdi yargı Perinçek’in ifadesi ile siyasetin köpeği. Yani senin iddian yellen yellen ipe diz kabilinden. Operasyon yapılacak kadar önemli değilsin yani:))