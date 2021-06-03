Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lı komiser yardımcısı Mehmet Harun Yılmaz hayatını kaybetti /03 Haziran 2021 09:26

KHK’lı komiser yardımcısı Mehmet Harun Yılmaz hayatını kaybetti

Gözaltındayken beyin kanaması geçiren ve bitkisel hayata giren KHK’lı komiser yardımcısı Mehmet Harun Yılmaz hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Adana İl Emniyet Müdürlüğü’nde komiser yardımcısı olarak görev yaparken 1 Eylül 2016’da çıkarılan 673 sayılı KHK ile ihraç edilen Mehmet Harun Yılmaz dün hayatını kaybetti.

İhraç edildikten sonra 1 Temmuz 2019’da Adana Emniyeti tarafından gözaltına alınan Yılmaz, daha nezarethaneye girmeden, kayıt defterini imzalarken yere düştü.

Hemen  hastaneye kaldırılan Yılmaz’a beyin kanaması teşhisi konuldu ve o günden sonra bitkisel hayata girdi. Uzunca bir süre hastanede yatan Yılmaz, gözleri açık bir şekilde iki yıl hayata tutunmaya çalıştı.

2004 yılında Polis Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun olan Yılmaz, 2012 yılında komiser yardımcılığını bitirmişti.

39 yaşındaki iki çocuk babası Yılmaz’ın cenazesi Adana Sofular Mezarlığı’na defnedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber KHK’lı komiser yardımcısı Mehmet Harun Yılmaz hayatını... Sonraki Haber >>

Kırgızistan Parlamentosu yetkililere sordu: İnandı neden hala bulunamadı?

Kırgızistan Parlamentosu yetkililere sordu: İnandı neden hala bulunamadı?

Orhan İnandı’nın kaçırılması Kırgızistan Parlamentosu gündeminde

Orhan İnandı’nın kaçırılması Kırgızistan Parlamentosu gündeminde

Orhan İnandı için Kırgızistan ayakta

Orhan İnandı için Kırgızistan ayakta

Rizeli Çay üreticisi İYİ Parti grup toplantısında isyan etti

Rizeli Çay üreticisi İYİ Parti grup toplantısında isyan etti

Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı: Hayatından endişe ediyorum

Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı: Hayatından endişe ediyorum

Hakan Altun’dan normalleşme kararlarına sessiz protesto

Hakan Altun’dan normalleşme kararlarına sessiz protesto

Sabat Eğitim Kurumları Genel Müdürü'nden açıklama

Sabat Eğitim Kurumları Genel Müdürü'nden açıklama

Kırgızistan Orhan İnandı'yı arıyor: Halk Cumhurbaşkanlığı Önünde toplandı

Kırgızistan Orhan İnandı'yı arıyor: Halk Cumhurbaşkanlığı Önünde toplandı

Davutoğlu'nun suskunluğunun sebebi bu yeminler mi?

Davutoğlu'nun suskunluğunun sebebi bu yeminler mi?

Kılıçdaroğlu'ndan 8. yıl dönümünde 'Gezi' paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 8. yıl dönümünde 'Gezi' paylaşımı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:38:47