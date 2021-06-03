KHK’lı komiser yardımcısı Mehmet Harun Yılmaz hayatını kaybetti

Adana İl Emniyet Müdürlüğü’nde komiser yardımcısı olarak görev yaparken 1 Eylül 2016’da çıkarılan 673 sayılı KHK ile ihraç edilen Mehmet Harun Yılmaz dün hayatını kaybetti.







İhraç edildikten sonra 1 Temmuz 2019’da Adana Emniyeti tarafından gözaltına alınan Yılmaz, daha nezarethaneye girmeden, kayıt defterini imzalarken yere düştü.





Hemen hastaneye kaldırılan Yılmaz’a beyin kanaması teşhisi konuldu ve o günden sonra bitkisel hayata girdi. Uzunca bir süre hastanede yatan Yılmaz, gözleri açık bir şekilde iki yıl hayata tutunmaya çalıştı.





2004 yılında Polis Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun olan Yılmaz, 2012 yılında komiser yardımcılığını bitirmişti.





39 yaşındaki iki çocuk babası Yılmaz’ın cenazesi Adana Sofular Mezarlığı’na defnedildi.