Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum! /19 Haziran 2020 14:53

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 10 yıllık nüfus memuru Nazan Bozkurt’a, 9 Haziran 2020 tarihinde yaptığı eylem sebebiyle ev hapsi cezası verildi. Bozkurt yaptığı videolu açıklamada ev hapsi cezasını kabul etmediğini söyledi. Sosyal medyada #EvHapsiniTanımıyoruz etiketi açıldı.

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

Yüksel Caddesinde 3,5 yıldır “işimizi geri istiyoruz” eylemleri yapan Nazan Bozkurt, ”Her seferinde polis tarafından farklı işlemler tesis edildi. Binlerce gözaltı, yüz binlerce lira para cezası, kanunsuz eylem davaları, işkencelerle karşılaştık.” dedi.

 
Tüm davalardan beraat ettiklerini hatırlatan Bozkurt, ev hapsi cezasını kabul etmeyeceğini vurguladı. Eylemlerine müdahale gerekçelerinin anlamsız olduğunu belirten Bozkurt, gözaltına alındığı ve ardından ev hapsi verilen eylemde yaşananları şöyle anlattı:

“Yine açıklamaya saldırıp çekimi engelleyen polise ben engel olmak istedim. Neticede kamusal alanda çekim yapılmasına karışamazlar. Polislerden biri kendisine tekme attığım ve hakaret ettiğim gerekçesiyle benden şikayetçi olacağını söyledi. Arkadaşları hemen beni gözaltına aldılar. Oysa şikayetçi olmak istiyorsa savcılığa gidebileceğini söyledim. Gözaltı işlemini bu polisin Güvenlik Şube’de beraber çalıştığı polisler yaptı. Bunun açıkça kanuna aykırı olduğunu, husumetli olduğumuz için gözaltı işlemine müdahil olamayacaklarını, bu işlemin asayiş polisinin görev alanı olduğunu defalarca söylememe rağmen beni dinlemediler. Savcıdan gözaltı talimatını da şikayetçi polisin arkadaşları aldı ve bir gece nezarette kaldım. Ertesi sabah, beni 1 gece nezarette tutan savcıya beni götürdüler. İşlerini garantiye almışlardı. Savcı ev hapsi istedi. Hakim beni görmeden ev hapsini onadı. Oysa özgürlüğü kısıtlayıcı cezalarda hakim kişiyi görmek zorundaydı. Kaldı ki ev hapsi, tutuklamaya alternatif bir tedbirdir. Burada tutuklama koşulu yokken bu cezayı vermeleri elbette Yüksel Direnişi’ni eve hapsetme amacı taşımaktadır. Göz kemiğimi kıran polise takipsizlik verilirken ben bir polise hakaret ettiğim gerekçesiyle ev hapsi verilmesini kabul edemem.”
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KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

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