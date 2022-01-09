Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lı Nurdan Şenocak Gündüz, Kos Adası’nda ebediyete uğurlandı /09 Ocak 2022 10:27

KHK’lı Nurdan Şenocak Gündüz, Kos Adası’nda ebediyete uğurlandı

İltica etmek için Ege Denizi’ni geçerken 2 Aralık Perşembe günü savcı eşi İbrahim Gündüz ile birlikte hayatını kaybeden katip Nurdan Şenocak Gündüz’ün cenazesi Kos Adası’nda toprağa verildi. İbrahim Gündüz’ün cenazesinin nereye defnedileceği ile ilgili ailesi henüz bir karar vermedi.

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2 Aralık 2021’de iltica etmek üzere Yunanistan’a geçmek isterken Kos (İstanköy) Adası açıklarında teknelerinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden KHK’lı savcı İbrahim Gündüz (36) ve eşi KHK’lı katip Nurdan Şenocak Gündüz’ün (35) cenazeleri için karar verildi. Nurdan Şenocak Gündüz, ailesinin talebi üzerine Kos Adası’nda toprağa verildi.

YUNANİSTAN’A GEÇMEK İSTERKEN HAYATLARINI KAYBETTİLER
Defin işlemi Kos Adası’nda Türklerin yaşadığı Platani (Germe) semtindeki tarihi Sır Molla Mehmet Efendi kabristanında gerçekleşti. 15 Temmuz’dan sonra çıkarılan OHAL dönemindeki KHK ile görevlerinden ihraç edilen ve daha sonra Osmaniye T tipi cezaevinde 15 ay hapis yatan savcı İbrahim Gündüz ile KHK’lı katip eşi Nurdan Şenocak Gündüz 2 Aralık 2021’de iltica etmek üzere Yunanistan’a geçmek istemişler, ancak sürat teknelerinin alabora olması sonucu Gündüz çifti boğularak hayatını kaybetmişti.

AİLE İBRAHİM GÜNDÜZ’ÜN CENAZESİ İÇİN KARAR VERMEDİ
Kimlik tespiti ve otopsi sonuçlarının ardından Nurdan Gündüz’ün cenazesi Yunanistan’ın Kos Adası’nda defnedildi. KHK’lı savcı İbrahim Gündüz’ün cenazesi ile ilgili ailesi henüz bir karar vermediği öğrenildi.


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