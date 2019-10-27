Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lı öğretmen Cemil Turan: “Devleti baba olarak görmek yanlışmış!” /27 Ekim 2019 10:48

KHK’lı öğretmen Cemil Turan: “Devleti baba olarak görmek yanlışmış!”

Görme Engelli ihraç öğretmen Cemil Turan, KHK TV’ye röportaj verdi. İhraç gerekçesinin kendisine tebliğ edilmediğini ve muhalif olduğu için ‘fetöcülük’ yakıştırmasına maruz kaldığını söyledi.

SHABER3.COM

KHK’lı öğretmen Cemin Turan, 15 Temmuz’dan önce ‘fetöcüler’ diye bir kavram yaratılıp darbe girişiminden sonra milyonlarca insanın bu torbaya konulduğunu açıkladı. “İş arkadaşlarımdan ve yakın akrabalarımdan kimse halimi hatırımı sormadı, geçmiş olsun demedi. Solcu, sosyalist dediğimiz arkadaşların desteğini gördüm” ifadelerini kullandı.




MESLEĞİMİ YAPAMAMAK ÇOK AĞIR GELİYOR

Büyük zorluklar ve yokluklar içinde kazandığı diplomamın çöp olmasını, mesleğini yapamaması çok ağır bulan Turan, şunları söyledi: “Devleti bir baba olarak gördük. Devlet hata yapmaz, devlet zulüm yapmaz, soykırım yapmaz olarak görmüşüz. Yaparsa bile bu yanlıştan döner diye düşünürdüm. Bu konularda yanlış bakış açımı değiştirdim.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber KHK’lı öğretmen Cemil Turan: “Devleti baba olarak... Sonraki Haber >>

Cam silicilerin zor anları

Cam silicilerin zor anları

Her yerde selfie çekilmez!

Her yerde selfie çekilmez!

Başörtüsü açılan kadın futbolcuya rakipleri yardım etti

Başörtüsü açılan kadın futbolcuya rakipleri yardım etti

Şaşırdım kaldım işte

Şaşırdım kaldım işte

Çocuğun merakı faciaya neden oluyordu

Çocuğun merakı faciaya neden oluyordu

Çiftçilerin deneyi kötü bitti!

Çiftçilerin deneyi kötü bitti!

Bisikletli polisin zor anları!

Bisikletli polisin zor anları!

Trafikteki hareketi az kalsın pahalıya mal oluyordu!

Trafikteki hareketi az kalsın pahalıya mal oluyordu!

Herkes uçmayı başaramaz !

Herkes uçmayı başaramaz !

Dünya çocuklarından IFLC sahnesinde barış mesajı

Dünya çocuklarından IFLC sahnesinde barış mesajı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:28:49