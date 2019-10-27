KHK’lı öğretmen Cemil Turan: “Devleti baba olarak görmek yanlışmış!”

KHK’lı öğretmen Cemin Turan, 15 Temmuz’dan önce ‘fetöcüler’ diye bir kavram yaratılıp darbe girişiminden sonra milyonlarca insanın bu torbaya konulduğunu açıkladı. “İş arkadaşlarımdan ve yakın akrabalarımdan kimse halimi hatırımı sormadı, geçmiş olsun demedi. Solcu, sosyalist dediğimiz arkadaşların desteğini gördüm” ifadelerini kullandı.

















MESLEĞİMİ YAPAMAMAK ÇOK AĞIR GELİYOR





Büyük zorluklar ve yokluklar içinde kazandığı diplomamın çöp olmasını, mesleğini yapamaması çok ağır bulan Turan, şunları söyledi: “Devleti bir baba olarak gördük. Devlet hata yapmaz, devlet zulüm yapmaz, soykırım yapmaz olarak görmüşüz. Yaparsa bile bu yanlıştan döner diye düşünürdüm. Bu konularda yanlış bakış açımı değiştirdim.”