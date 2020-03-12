KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı: Öğrencilerim rüyalarıma giriyor, onları çok özledim

KHK TV’ye konuşan Beyza öğretmen, “Bana en ağır gelen şey, ‘terörist’ yaftasıyla yaftalanmaktı. Sabrediyorum. Biliyorum bugünler geçecek. Öğrencilerimi çok özlüyorum. Rüyalarıma giriyorlar. Çok mutlu oluyorum.” derken göz yaşlarını tutamadı.

Beyza Ayar, İhraç Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni. 2016 yılının 1 Eylül’ünde ihraç olduğunda 10 yıllık öğretmendi. Eşi de tıpkı kendisi gibi öğretmendi ve o da kendisi gibi ihraç oldu. 28 Eylül’de gözaltına alındı. 3 gün sonra, 1 Ekim 2016’da tutuklandı. Cezaevine gönderildiğinde çocukları 7 yaşındaydı. 4 ay cezaevinde kaldı. 6 yıl 3 ay örgüt üyeliğinden ceza aldı. Dosyası Yargıtay’da…

EN AĞIRI TERÖRİST DİYE YAFTALANMAK





Beyza Ayar, son 3,5 yılda yaşadıklarını KHK TV’ye anlattı. İşte o röportajdan bazı bölümler: “Biliyorum ki hiç bir suçum yok. En zoru zaten ülkesini, mesleğini çok seven bir insan olarak ‘terörist’ yaftasıyla yaftalanmak en ağırı. Öğrencilerimi çok özlüyorum. Rüyalarıma giriyorlar. Ara ara görüştüklerim var ve çok mutlu oluyorum. Sabrediyorum, geçecek diyorum. Allah’a tevekkül etmeye çalışıyorum. Biliyorum geçecek. Biz kötü bir şey yapmadık. Bizim de sınavımız bu. inşaallah bir gün bitecek. Sabredeceğiz.”





ANNE, O CAMLI OKULA GİTME!

“Cezaaevindeyken çocuklarım benim hasta çocuklara eğitim verdiğimi sanıyorlardı. O zaman birinci sınıftaydılar. Bana şimdi, ‘Anne bir daha o arada cam olan okula gitme’ diyorlar…”





BİR ANDA HER ŞEYİNİZİ KAYBEDEBİLİYORSUNUZ





“Her şeyinizi bir anda kaybedebiliyorsunuz. Bizi tanıyan insanların bizim yanımızda olmaması çok yaraladı. Rıskı veren Allah’tır, kimdesen böyle bir talebimiz yok. Öğrencilerim evimi ziyaret ediyorlar, sürpriz yapıyorlar. Sağolsunlar…”





BU ÜLKE BİZİ İSTEMİYOR





“Yaşadığım süreç hayata bakışımızı da değşitirdi. Bazen ‘neden bu ülkedeyim ki diyorum. Keşke gidebilsem. Bu ülke bizi istemiyor. Yabancı bir ülkede gibiyim. Bir insanı asla görüşünden ve görüntüsünden ötürü yargılamamak gerektiğini çok iyi öğrendim.”