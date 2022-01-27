Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lı öğretmen Kazım Ünlü vefatından 4 yıl 2 ay sonra görevine iade edildi /27 Ocak 2022 15:39

KHK’lı öğretmen Kazım Ünlü vefatından 4 yıl 2 ay sonra görevine iade edildi

OHAL Komisyonu, KHK ile ihraç edildikten sonra kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren eğitimci Kazım Ünlü'yü görevine iade etti. Oğlu, "Kalbinin bu yüke dayanamadığı saatte devlet sana 'pardon' dedi baba” dedi.

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Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden çıkarılmış bir isim daha, öldükten sonra görevine iade edildi. KHK ile 2017 yılında ihraç edilen ve kısa süre sonra, 23 Kasım 2017’de babasının Elazığ’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Eğitim Sen Tekirdağ Şube Sekreteri Kazım Ünlü’ye devlet 4 yıl 2 ay 4 gün sonra “Pardon” dedi. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, yaşamını yitiren Ünlü’nün başvurusunu kabul etti ve görevine dönmesine karar verdi.

Evrensel’in haberine göre; komisyon kararını sosyal medya hesabından paylaşan Kazım Ünlü’nün oğlu Ozan Ünlü, “Kalbinin artık bu yüke dayanamadığı saatte devlet sana ‘Pardon’ dedi baba. ‘Kusura bakma, hata yapmışız’ dedi. Bak 4 yıl 2 ay oldu sen gideli. Gece gece midemin ortasına bir yumruk yedim baba. Sevinmeli miyim… Üzülmeli miyim…” sözleriyle tepkisini dile getirdi.



 

 
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